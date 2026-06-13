В Госдуме отреагировали на кражу вещей сборной Англии в США

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала инцидент с участием сборной Англии.

Англичан обокрали в США перед стартом на ЧМ-2026.

Во время перевозки экипировки из Флориды в Канзас-Сити была украдена большая часть вещей команды.

Игроки лишились бутс и даже футбольных мячей.

Англия на групповом этапе сыграет с Хорватией, Ганой и Панамой.

«У нас и на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, и на чемпионате мира по футболу 2018 года подобные инциденты были просто исключены. Потому что на всех участках движения был достаточно серьезный контроль за безопасностью всех участников соревнований.

И я даже гипотетически не могу предположить, что должно было произойти для того, чтобы что-то подобное могло случиться в России. Потому что все команды всегда перемещались под усиленным сопровождением соответствующих служб, которые постоянно отслеживали, как у нас говорят, весь периметр безопасности.

Но в Америке считают, что у них более свободная и безопасная страна. И что ничего подобного случиться не может», – сказала Журова.