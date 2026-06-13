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  • В Госдуме отреагировали на кражу вещей сборной Англии в США

В Госдуме отреагировали на кражу вещей сборной Англии в США

Вчера, 14:14
22

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала инцидент с участием сборной Англии.

  • Англичан обокрали в США перед стартом на ЧМ-2026.
  • Во время перевозки экипировки из Флориды в Канзас-Сити была украдена большая часть вещей команды.
  • Игроки лишились бутс и даже футбольных мячей.
  • Англия на групповом этапе сыграет с Хорватией, Ганой и Панамой.

«У нас и на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, и на чемпионате мира по футболу 2018 года подобные инциденты были просто исключены. Потому что на всех участках движения был достаточно серьезный контроль за безопасностью всех участников соревнований.

И я даже гипотетически не могу предположить, что должно было произойти для того, чтобы что-то подобное могло случиться в России. Потому что все команды всегда перемещались под усиленным сопровождением соответствующих служб, которые постоянно отслеживали, как у нас говорят, весь периметр безопасности.

Но в Америке считают, что у них более свободная и безопасная страна. И что ничего подобного случиться не может», – сказала Журова.

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Источник: «РИА Новости»
Чемпионат мира Англия
Комментарии (22)
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Willow
1781350644
А может перестанем следить за другими и начнем следить за своей страной... Хотя нет, бред, там вон ещё у США госдолг увеличился...
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Cleaner
1781352835
Депутаты из Госдумы, ЗАЙМИТЕСЬ Российской ЭКОНОМИКОЙ!
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MaxRnD
1781355581
Если президента суверенного государства можно просто так выкрасть и по сфабрикованному обвинению бросить в клетку 2х3, то уж обворовать какую-то сборную Англии - это право такие мелочи, которые не стоят даже упоминания
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Боцман59rus
1781356960
_ может хватит уже втирать эти методички- " как у них там все плохо" у себя разберитесь для начала, в трех соснах заблудились, а на других пеняют
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Артур17
1781357136
Вы сами по уши....
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Марк Аврелий!
1781358329
Король ОБЯЗАН послать экспедиционный корпус и напомнить пиндосам где МЕТРОПОЛИЯ и где место колонии!
Ответить
ziborock
1781361080
Навальнята то как взбудоражились! Слово против их хозяев, американцев, не скажи! Раболепные!😄🤣😂
Ответить
balam
1781377187
надо референдум провести.
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