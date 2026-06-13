Матч первого тура чемпионата мира по футболу между сборной Гаити и сборной Шотландии состоится 14 июня 2026 года. Встреча пройдeт в Бостоне на стадионе «Джилетт», начало – в 04:00 по московскому времени.
Где смотреть: прямая трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер», «Матч! Футбол 1».
Форма команд
Гаити
Сборная Гаити провела 10 последних матчей: 4 победы, 3 ничьи, 3 поражения. Команда забила 15 голов (1.5 за игру) и пропустила 10 (1.0 за игру). В 50% матчей проходил тотал больше 2.5, а «обе забьют» фиксировалось в 30% встреч.
В последних играх Гаити обыграла Новую Зеландию (4:0), Никарагуа (2:0) и Коста-Рику (1:0), сыграла вничью с Исландией (1:1) и Коста-Рикой (3:3), а также уступила Перу (1:2), Тунису (0:1), Гондурасу (0:3) и Никарагуа (0:3). Команда нестабильна, но периодически показывает высокую результативность против соперников среднего уровня.
Шотландия
Сборная Шотландии провела 10 последних матчей: 6 побед, 1 ничья, 3 поражения. Команда забила 21 гол (2.1 за игру) и пропустила 10 (1.0 за игру). В 60% матчей проходил тотал больше 2.5, а «обе забьют» фиксировалось в 50% встреч.
В последних играх Шотландия обыграла Боливию (4:0), Кюрасао (4:1), Данию (4:2), Беларусь (2:1 и 2:0), а также Грецию (3:1), сыграла вничью с Данией (0:0) и уступила Кот-д’Ивуару (0:1) и Японии (0:1). Команда выглядит более стабильной и результативной в атаке.
Статистика и игровой баланс
По статистике преимущество на стороне сборной Шотландии: 21 забитый мяч против 15 у Гаити (2.1 против 1.5 за игру). Также Шотландия чаще выигрывает (60% против 40%) и чаще играет в результативные матчи (60% ТБ 2.5).
Гаити действует более непредсказуемо: может как уверенно побеждать (4:0 с Новой Зеландией), так и крупно проигрывать (0:3 с Гондурасом). Шотландия выглядит более структурированной и стабильной командой, с более высоким качеством атакующей игры.
Коэффициенты букмекеров
Аналитики «Фонбет» и «Бетсити» ожидают матч с небольшим преимуществом сборной Шотландии за счeт более высокого уровня организации и атакующей эффективности, однако Гаити способна навязать борьбу за счeт скорости и нестабильного, но опасного нападения.
|
Рынок
|
«Бетсити»
|
«Фонбет»
|
Победа сборной Гаити
|
5.90
|
5.90
|
Ничья
|
4.60
|
4.60
|
Победа сборной Шотландии
|
1.55
|
1.55
|
Двойной шанс: Гаити не проиграет
|
2.50
|
2.45
|
Двойной шанс: Шотландия не проиграет
|
1.14
|
1.13
|
Тотал меньше 2.5
|
2.25
|
2.25
|
Тотал больше 2.5
|
1.66
|
1.65
|
Фора сборной Шотландии (–1)
|
1.87
|
1.85
(Коэффициенты действительны на момент публикации)
Кратко о главных рынках
Исход матча
Сборная Шотландии выглядит более структурированной и стабильной командой, которая чаще контролирует ход матчей и лучше реализует моменты. Гаити способна создавать опасные эпизоды и играть ярко против соперников среднего уровня, но нестабильность в обороне снижает еe шансы против более организованного соперника.
Тоталы
Матч имеет умеренно результативный профиль. Шотландия регулярно участвует в играх с тоталом больше 2.5 (60%), а Гаити показывает более переменный стиль. Базовый сценарий – 2–3 гола, с возможным преимуществом атакующей стороны.
Форы
Шотландия чаще побеждает с разницей в 1–2 мяча, тогда как Гаити редко проигрывает крупно, но нестабильность обороны может приводить к провалам. Поэтому наиболее вероятный сценарий – победа Шотландии с минимальным преимуществом или плотный матч до одного гола разницы.
С бонусом от БЕТСИТИ любой матч станет еще интересней! 100 000₽ новым игрокам!