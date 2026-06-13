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Коэффициенты букмекеров на матч: Гаити – Шотландия 14 июня 2026 года

Вчера, 15:36

Матч первого тура чемпионата мира по футболу между сборной Гаити и сборной Шотландии состоится 14 июня 2026 года. Встреча пройдeт в Бостоне на стадионе «Джилетт», начало – в 04:00 по московскому времени.

Где смотреть: прямая трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер», «Матч! Футбол 1».

Форма команд

Гаити

Сборная Гаити провела 10 последних матчей: 4 победы, 3 ничьи, 3 поражения. Команда забила 15 голов (1.5 за игру) и пропустила 10 (1.0 за игру). В 50% матчей проходил тотал больше 2.5, а «обе забьют» фиксировалось в 30% встреч.

В последних играх Гаити обыграла Новую Зеландию (4:0), Никарагуа (2:0) и Коста-Рику (1:0), сыграла вничью с Исландией (1:1) и Коста-Рикой (3:3), а также уступила Перу (1:2), Тунису (0:1), Гондурасу (0:3) и Никарагуа (0:3). Команда нестабильна, но периодически показывает высокую результативность против соперников среднего уровня.

Шотландия

Сборная Шотландии провела 10 последних матчей: 6 побед, 1 ничья, 3 поражения. Команда забила 21 гол (2.1 за игру) и пропустила 10 (1.0 за игру). В 60% матчей проходил тотал больше 2.5, а «обе забьют» фиксировалось в 50% встреч.

В последних играх Шотландия обыграла Боливию (4:0), Кюрасао (4:1), Данию (4:2), Беларусь (2:1 и 2:0), а также Грецию (3:1), сыграла вничью с Данией (0:0) и уступила Кот-д’Ивуару (0:1) и Японии (0:1). Команда выглядит более стабильной и результативной в атаке.

Статистика и игровой баланс

По статистике преимущество на стороне сборной Шотландии: 21 забитый мяч против 15 у Гаити (2.1 против 1.5 за игру). Также Шотландия чаще выигрывает (60% против 40%) и чаще играет в результативные матчи (60% ТБ 2.5).

Гаити действует более непредсказуемо: может как уверенно побеждать (4:0 с Новой Зеландией), так и крупно проигрывать (0:3 с Гондурасом). Шотландия выглядит более структурированной и стабильной командой, с более высоким качеством атакующей игры.

Коэффициенты букмекеров

Аналитики «Фонбет» и «Бетсити» ожидают матч с небольшим преимуществом сборной Шотландии за счeт более высокого уровня организации и атакующей эффективности, однако Гаити способна навязать борьбу за счeт скорости и нестабильного, но опасного нападения.

Рынок

«Бетсити»

«Фонбет»

Победа сборной Гаити

5.90

5.90

Ничья

4.60

4.60

Победа сборной Шотландии

1.55

1.55

Двойной шанс: Гаити не проиграет

2.50

2.45

Двойной шанс: Шотландия не проиграет

1.14

1.13

Тотал меньше 2.5

2.25

2.25

Тотал больше 2.5

1.66

1.65

Фора сборной Шотландии (–1)

1.87

1.85

(Коэффициенты действительны на момент публикации)

Кратко о главных рынках

Исход матча

Сборная Шотландии выглядит более структурированной и стабильной командой, которая чаще контролирует ход матчей и лучше реализует моменты. Гаити способна создавать опасные эпизоды и играть ярко против соперников среднего уровня, но нестабильность в обороне снижает еe шансы против более организованного соперника.

Тоталы

Матч имеет умеренно результативный профиль. Шотландия регулярно участвует в играх с тоталом больше 2.5 (60%), а Гаити показывает более переменный стиль. Базовый сценарий – 2–3 гола, с возможным преимуществом атакующей стороны.

Форы

Шотландия чаще побеждает с разницей в 1–2 мяча, тогда как Гаити редко проигрывает крупно, но нестабильность обороны может приводить к провалам. Поэтому наиболее вероятный сценарий – победа Шотландии с минимальным преимуществом или плотный матч до одного гола разницы.

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Где смотреть матч Гаити – Шотландия: во сколько прямая трансляция 14 июня 2026
Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Шотландия Гаити
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