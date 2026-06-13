В РФС назвали главный недостаток ЧМ-2026

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о проходящем в эти дни чемпионате мира-2026.

«Мне кажется, главным украшением ЧМ является наш флаг на открытии. А главный недостаток – отсутствие нашей команды.

Что касается футбола, то интерес ко многим футбольным соревнованиям, где отсутствуют российские сборные и клубы, снижается», – сказал Митрофанов.