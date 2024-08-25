Бундеслига. «Бавария» в гостях вырвала победу у «Вольфсбурга» (3:2)

«Бавария» вырвала победу в матче с «Вольфсбургом» в рамках 1-го тура немецкой Бундеслиги.

Точными ударами в составе команды Венсана Компани отметились Джамал Мусиала и Серж Гнабри. Еще один мяч «Вольфсбургом» отправил в собственные ворота. У хозяев дубль оформил Ловро Майер.

«Бавария» набрала три очка. На счету «Вольфсбурга» ноль турнирных баллов. В следующем туре мюнхенцы сыграют с «Фрайбургом», а «волки» встретятся с «Хольштайном Киль».

Германия. Бундеслига. 1-й тур

Вольфсбург – Бавария – 2:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Мусиала, 20; 1:1 – Майер, 47; 2:1 – Майер, 55; 2:2 – Каминьски (аг), 65; 2:3 – Гнабри, 82;

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