В РФС двумя словами описали выступление России на ЧМ-2026, если бы она там была

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов предположил, как сборная России выступила бы на чемпионате мира-2026.

– Сборная России недавно играла с Египтом, участником чемпионата мира. Как вам наша сборная на этом уровне?

– Наша сборная абсолютно точно смотрелась бы очень неплохо на чемпионате мира.

– Вы были на конгрессе ФИФА. Как там обстановка?

– Нормальная, рабочая обстановка.