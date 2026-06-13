В РФС двумя словами описали выступление России на ЧМ-2026, если бы она там была

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов предположил, как сборная России выступила бы на чемпионате мира-2026.
– Сборная России недавно играла с Египтом, участником чемпионата мира. Как вам наша сборная на этом уровне?
– Наша сборная абсолютно точно смотрелась бы очень неплохо на чемпионате мира.
– Вы были на конгрессе ФИФА. Как там обстановка?
– Нормальная, рабочая обстановка.
- ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- На чемпионате мира выступают 11 футболистов из РПЛ.
- На «Бомбардире» можно следить за расписанием, результатами, таблицами, бомбардирами и другой статистикой турнира.
Источник: «Матч ТВ»