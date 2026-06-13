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Глушаков оценил работу Якина в сборной Швейцарии

Вчера, 21:11
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Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков поделился ожиданиями от матча ЧМ-2026 Катар – Швейцария.

Европейцев тренирует Мурат Якин, в 2014-2015 годах работавший со «Спартаком».

«Будет интересный матч. Состав у Катара часто меняется, заходят новые футболисты. Что касается Швейцарии, то Якин давно работает со сборной, хорошо знает своих игроков, потому что следит за чемпионатом и глубоко в это погружен. Кроме того, он и сам в прошлом хороший футболист.

Если говорить про результат, то анализировать матч проблематично. Швейцария – фаворит на бумаге, но не скажу, что Катар – плохая сборная. Так что для меня это матч-загадка. Будет интересно посмотреть на обе сборные», – сказал Глушаков.

  • Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 команд.
  • С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований.
  • В РФС надеются на снятие бана в 2026 году.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Швейцария Спартак Глушаков Денис Якин Мурат
Комментарии (4)
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momwig_
1781377550
Посетитель забегаловки на заправке оценил работу повара мишленовского ресторана.
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mikhairusski
1781379375
Народ, вот вам совет. Не верьте каналам, группам, что продают прогнозы. Есть старый и проверенный сервис. С ними играют многие. 14-й год на рынке. В любом поиске ищите его по фразе: «серебряный прогноз». МАТЧ ТВ о них говорит.
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FFR
1781379821
Хороший тренер Мурат Якын, армянская мафия Спартака того времени слила его.
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subbotaspartak
1781408600
Иван Грозный: «Как поймают, Якина на кол посадить — это первым делом, а уж опосля…»
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