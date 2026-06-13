Глушаков оценил работу Якина в сборной Швейцарии

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков поделился ожиданиями от матча ЧМ-2026 Катар – Швейцария.
Европейцев тренирует Мурат Якин, в 2014-2015 годах работавший со «Спартаком».
«Будет интересный матч. Состав у Катара часто меняется, заходят новые футболисты. Что касается Швейцарии, то Якин давно работает со сборной, хорошо знает своих игроков, потому что следит за чемпионатом и глубоко в это погружен. Кроме того, он и сам в прошлом хороший футболист.
Если говорить про результат, то анализировать матч проблематично. Швейцария – фаворит на бумаге, но не скажу, что Катар – плохая сборная. Так что для меня это матч-загадка. Будет интересно посмотреть на обе сборные», – сказал Глушаков.
- Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 команд.
- С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований.
- В РФС надеются на снятие бана в 2026 году.
Источник: «Спорт-Экспресс»