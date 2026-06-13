Глушаков оценил работу Якина в сборной Швейцарии

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков поделился ожиданиями от матча ЧМ-2026 Катар – Швейцария.

Европейцев тренирует Мурат Якин, в 2014-2015 годах работавший со «Спартаком».

«Будет интересный матч. Состав у Катара часто меняется, заходят новые футболисты. Что касается Швейцарии, то Якин давно работает со сборной, хорошо знает своих игроков, потому что следит за чемпионатом и глубоко в это погружен. Кроме того, он и сам в прошлом хороший футболист.

Если говорить про результат, то анализировать матч проблематично. Швейцария – фаворит на бумаге, но не скажу, что Катар – плохая сборная. Так что для меня это матч-загадка. Будет интересно посмотреть на обе сборные», – сказал Глушаков.