Стал известен исполнитель гимна России перед матчем Россия – Чили

РФС рассказал о предматчевой программе перед товарищеским матчем Россия – Чили.
Гимн России исполнит экс-участник группы «Дискотека Авария» Николай Тимофеев.
«На фестивале болельщиков на площади стадиона перед матчем выступит группа «Блестящие». Финалистка шоу «Ну-ка, все вместе!» певица Марфа появится и на сцене фестиваля и в чаше арены перед матчем. Номер открытия представит коллектив «Казаки делают хиты» с песней «Облака».
После финального свистка футбольный вечер в Сочи завершит группа «Чили», – написал РФС.
- Игра начнется в 18:00 мск.
- Это последний матч России в этом году.
- Соперники на следующий год еще не названы.
Источник: РФС