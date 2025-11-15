Стал известен исполнитель гимна России перед матчем Россия – Чили

РФС рассказал о предматчевой программе перед товарищеским матчем Россия – Чили.

Гимн России исполнит экс-участник группы «Дискотека Авария» Николай Тимофеев.

«На фестивале болельщиков на площади стадиона перед матчем выступит группа «Блестящие». Финалистка шоу «Ну-ка, все вместе!» певица Марфа появится и на сцене фестиваля и в чаше арены перед матчем. Номер открытия представит коллектив «Казаки делают хиты» с песней «Облака».

После финального свистка футбольный вечер в Сочи завершит группа «Чили», – написал РФС.