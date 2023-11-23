«Оренбург» может подписать нападающего, арестованного за домашнее насилие

«Оренбург» входит в число претендентов на форварда «Коло-Коло» Хорди Томпсона.
Клуб РПЛ поспорит за 19-летнего футболиста с эквадорским «Эмелеком».
Нападающего готовы отдать в аренду с правом выкупа.
- Томпсон хочет побыстрее покинуть Чили.
- Около недели назад у игрока возникли проблемы с законом – его арестовали за избиение бывшей девушки.
- Рыночная стоимость Хорди – 800 тысяч евро. Любимая позиция – левый вингер.
- Его статистика в составе «Коло-Коло»: 32 матча ,6 голов, 2 ассиста.
Источник: твиттер журналиста Сесара Луиса Мерло