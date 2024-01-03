В «Оренбурге» раскрыли подробности будущего трансфера чилийского полузащитника

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал об условиях скорого перехода в команду чилийского полузащитника Хорди Томпсона из «Коло-Коло».

«Договор между «Оренбургом» и «Коло-Коло» об аренде с правом выкупа Томпсона подписан. Пока это арендное соглашение до конца этого сезона.

Футболист многообещающий, хотелось бы увидеть его в деле, поэтому решение о полноценном выкупе игрока будет принято в конце сезона. Пока конкретных цифр по условиям полноценного контракта говорить не можем, посмотрим на футболиста и летом займемся этим вопросом.

У Томпсона заканчивается паспорт, поэтому не хотелось бы, чтобы по приезде в Россию у игрока были проблемы с ним. Не хочется, чтобы футболист покидал команду в разгар сезона, поэтому он сейчас занимается заменой паспорта.

Томпсон не успеет до начала первых сборов, но заедет на них. Футболист появится позже, после начала первого сбора 11 января», – сказал Еремякин.