В «Оренбурге» раскрыли подробности будущего трансфера чилийского полузащитника

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал об условиях скорого перехода в команду чилийского полузащитника Хорди Томпсона из «Коло-Коло».
«Договор между «Оренбургом» и «Коло-Коло» об аренде с правом выкупа Томпсона подписан. Пока это арендное соглашение до конца этого сезона.
Футболист многообещающий, хотелось бы увидеть его в деле, поэтому решение о полноценном выкупе игрока будет принято в конце сезона. Пока конкретных цифр по условиям полноценного контракта говорить не можем, посмотрим на футболиста и летом займемся этим вопросом.
У Томпсона заканчивается паспорт, поэтому не хотелось бы, чтобы по приезде в Россию у игрока были проблемы с ним. Не хочется, чтобы футболист покидал команду в разгар сезона, поэтому он сейчас занимается заменой паспорта.
Томпсон не успеет до начала первых сборов, но заедет на них. Футболист появится позже, после начала первого сбора 11 января», – сказал Еремякин.
- Томпсон провел в 2023 году 27 матчей за «Коло-Коло», в которых забил 6 голов.
- В ноябре Томпсон был арестован за избиение бывшей девушки. Команда юристов обжаловала его предварительное заключение, но в течение 45 дней он должен был оставаться под домашним арестом в ночное время.