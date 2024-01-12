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    • В «Оренбурге» прояснили ситуацию с переходом форварда, заложившего квартиру ради продолжения карьеры в РПЛ

    В «Оренбурге» прояснили ситуацию с переходом форварда, заложившего квартиру ради продолжения карьеры в РПЛ

    Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев подтвердил, что подписание нападающего «Коло-Коло» Хорди Томпсона – это вопрос времени.

    • Ожидается, что клуб РПЛ арендует игрока с правом выкупа за 1,1 миллиона евро.
    • В ноябре чилиец был арестован за избиение бывшей девушки – потерпевшая обвинила его в покушении на убийство.
    • Чтобы получить согласие суда на отбытие в Россию, Томпсон оставил в залог квартиру стоимостью 100 миллионов песо (103 тысячи евро), принадлежащую его агенту.

    «Пока Хорди Томпсон не вылетел к нам на сборы. Он заплатил залог, и надо оформить его выезд юридически.

    В ближайшее время чилиец оформит все эти детали, ему снимут запрет на выезд, и футболист сразу вылетит на сборы «Оренбурга» в Турцию», – сказал Андреев.

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    Источник: Sport24

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    12.01.2024 21:21
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    Комментарии (1)
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    Pavel-Osipov-google
    1705090886
    Был один уголовник из кб, теперь еще один)
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