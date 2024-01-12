Потенциальный новичок «Оренбурга» заложил квартиру, чтобы суд отпустил его в Россию

Нападающий «Коло-Коло» Хорди Томпсон приближается к трансферу в «Оренбург».

Томпсон провел в 2023 году 27 матчей за «Коло-Коло», в которых забил 6 голов.

В ноябре Томпсон был арестован за избиение бывшей девушки. Команда юристов обжаловала его предварительное заключение, но он должен был оставаться под домашним арестом.

Сторона девушки пытается привлечь игрока за покушение на убийство.

Игрок получил согласие суда на отбытие в Россию. Правоохранители приняли залог от Томпсона в виде квартиры, которая стоит 100 миллионов песо (103 тысячи евро). При этом жилплощадь принадлежит не футболисту, а его агенту.

«Оренбург» планирует взять 19-летнего Томпсона в аренду с правом выкупа за 1,1 миллиона евро.