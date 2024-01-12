Потенциальный новичок «Оренбурга» заложил квартиру, чтобы суд отпустил его в Россию

Нападающий «Коло-Коло» Хорди Томпсон приближается к трансферу в «Оренбург».
- Томпсон провел в 2023 году 27 матчей за «Коло-Коло», в которых забил 6 голов.
- В ноябре Томпсон был арестован за избиение бывшей девушки. Команда юристов обжаловала его предварительное заключение, но он должен был оставаться под домашним арестом.
- Сторона девушки пытается привлечь игрока за покушение на убийство.
Игрок получил согласие суда на отбытие в Россию. Правоохранители приняли залог от Томпсона в виде квартиры, которая стоит 100 миллионов песо (103 тысячи евро). При этом жилплощадь принадлежит не футболисту, а его агенту.
«Оренбург» планирует взять 19-летнего Томпсона в аренду с правом выкупа за 1,1 миллиона евро.