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    • Потенциальный новичок «Оренбурга» заложил квартиру, чтобы суд отпустил его в Россию

    Потенциальный новичок «Оренбурга» заложил квартиру, чтобы суд отпустил его в Россию

    Нападающий «Коло-Коло» Хорди Томпсон приближается к трансферу в «Оренбург».

    • Томпсон провел в 2023 году 27 матчей за «Коло-Коло», в которых забил 6 голов.
    • В ноябре Томпсон был арестован за избиение бывшей девушки. Команда юристов обжаловала его предварительное заключение, но он должен был оставаться под домашним арестом.
    • Сторона девушки пытается привлечь игрока за покушение на убийство.

    Игрок получил согласие суда на отбытие в Россию. Правоохранители приняли залог от Томпсона в виде квартиры, которая стоит 100 миллионов песо (103 тысячи евро). При этом жилплощадь принадлежит не футболисту, а его агенту.

    «Оренбург» планирует взять 19-летнего Томпсона в аренду с правом выкупа за 1,1 миллиона евро.

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    Источник: La Cuarta

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