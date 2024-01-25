«Оренбург» арендовал нападающего, обвиняемого в домашнем насилии

«Оренбург» оформил трансфер 19-летнего Хорди Томпсона из «Коло-Коло».
Клуб РПЛ объявил об аренде чилийца за 250 тысяч евро с правом выкупа, предположительно, за 1,1 миллиона.
- В ноябре футболист был арестован за избиение бывшей девушки – потерпевшая обвинила его в покушении на убийство.
- Чтобы получить согласие суда на отбытие в Россию, Томпсон оставил в залог квартиру стоимостью 100 миллионов песо (103 тысячи евро), принадлежащую его агенту.
- В составе «Коло-Коло» левый вингер забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 32 матчах.