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    • «Оренбург» арендовал нападающего, обвиняемого в домашнем насилии

    «Оренбург» арендовал нападающего, обвиняемого в домашнем насилии

    «Оренбург» оформил трансфер 19-летнего Хорди Томпсона из «Коло-Коло».

    Клуб РПЛ объявил об аренде чилийца за 250 тысяч евро с правом выкупа, предположительно, за 1,1 миллиона.

    • В ноябре футболист был арестован за избиение бывшей девушки – потерпевшая обвинила его в покушении на убийство.
    • Чтобы получить согласие суда на отбытие в Россию, Томпсон оставил в залог квартиру стоимостью 100 миллионов песо (103 тысячи евро), принадлежащую его агенту.
    • В составе «Коло-Коло» левый вингер забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 32 матчах.

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    Источник: телеграм-канал «Оренбурга»

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    Дядя Серёжа
    1706175345
    Не затеряется в Оренбургских степях? Мелкий...
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