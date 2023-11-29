В «Оренбурге» подтвердили интерес к форварду «Коло-Коло»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сказал, что клуб рассматривает вариант с арендой 19-летнего нападающего чилийского «Коло-Коло» Хорди Томпсона.

«Конкретных цифр я назвать не могу, но мы работаем над переходом Хорди Томпсона в «Оренбург» этой зимой. Пока нами рассматривается аренда футболиста до конца сезона, а дальше – посмотрим», – сказал Андреев.