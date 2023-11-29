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    В «Оренбурге» подтвердили интерес к форварду «Коло-Коло»

    Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сказал, что клуб рассматривает вариант с арендой 19-летнего нападающего чилийского «Коло-Коло» Хорди Томпсона.

    «Конкретных цифр я назвать не могу, но мы работаем над переходом Хорди Томпсона в «Оренбург» этой зимой. Пока нами рассматривается аренда футболиста до конца сезона, а дальше – посмотрим», – сказал Андреев.

    • В сезоне-2023 Томпсон провел за «Коло-Коло» 27 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.
    • Форвард играет за молодежную сборную Чили.

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    Источник: Sport24

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