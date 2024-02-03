Артуро Видаль вернулся в родной клуб – на его презентации задействовали вертолет и лошадь

«Коло-Коло» вернул клубного воспитанника Артуро Видаля, поигравшего за «Барселону», «Баварию» и «Ювентус».
Чилийцы устроили для звездного новичка яркую презентацию с задействованием вертолета и лошади.
Сначала Видаля доставили на стадион с помощью вертолета, а затем он верхом на лошади проехался перед заполненными трибунами. Его образ был отсылкой к Королю Артуру.
- Видаль вернулся в «Коло-Коло» спустя 16,5 лет.
- Его предыдущим клубом был «Атлетико Паранаэнсе».
- Рыночная стоимость чилийца – 600 тысяч евро.