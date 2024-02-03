Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Артуро Видаль вернулся в родной клуб – на его презентации задействовали вертолет и лошадь

    Артуро Видаль вернулся в родной клуб – на его презентации задействовали вертолет и лошадь

    «Коло-Коло» вернул клубного воспитанника Артуро Видаля, поигравшего за «Барселону», «Баварию» и «Ювентус».

    Чилийцы устроили для звездного новичка яркую презентацию с задействованием вертолета и лошади.

    Сначала Видаля доставили на стадион с помощью вертолета, а затем он верхом на лошади проехался перед заполненными трибунами. Его образ был отсылкой к Королю Артуру.

    Новости по теме
    Видаль оскорбил Мхитаряна 2
    Видаль раскритиковал Гарначо после его гола в стиле Руни
    Девушка Видаля выложила соблазнительное фото в купальнике 4
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.02.2024 10:55
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Benifacto
    1706952474
    вот это я понимаю!!! реальный красавчик!!!
    Ответить
    СпорЦмен
    1706952673
    Когда вернется Промес, задействуют спецназ и журналистов.
    Ответить
    k611
    1706967055
    За крутые клубы поиграл. Заслуживает оваций
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+