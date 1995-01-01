Турниры:
Кубок Либертадорес 2015, группа 1
|Групповой этап, 6 тур
|23 апреля, четверг
|01:45
|Атлетико Минейро
|2:0
|Коло-Коло
|Групповой этап, 5 тур
|16 апреля, четверг
|04:00
|Коло-Коло
|0:3
|Санта-Фе
|Групповой этап, 4 тур
|8 апреля, среда
|03:15
|Атлас
|1:3
|Коло-Коло
|Групповой этап, 3 тур
|5 марта, четверг
|01:45
|Коло-Коло
|2:0
|Атлас
|Групповой этап, 2 тур
|27 февраля, пятница
|04:30
|Санта-Фе
|3:1
|Коло-Коло
|Групповой этап, 1 тур
|19 февраля, четверг
|03:00
|Коло-Коло
|2:0
|Атлетико Минейро