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    Коло-Коло - результаты

    Город Сантьяго
    Дивизион Чили-Примера
    Сайт http://www.colocolo.cl
    Турниры:
    Кубок Либертадорес 2015, группа 1
    Групповой этап, 6 тур
    		23 апреля, четверг 01:45 Атлетико Минейро 2:0 Коло-Коло
    Групповой этап, 5 тур
    		16 апреля, четверг 04:00 Коло-Коло 0:3 Санта-Фе
    Групповой этап, 4 тур
    		8 апреля, среда 03:15 Атлас 1:3 Коло-Коло
    Групповой этап, 3 тур
    		5 марта, четверг 01:45 Коло-Коло 2:0 Атлас
    Групповой этап, 2 тур
    		27 февраля, пятница 04:30 Санта-Фе 3:1 Коло-Коло
    Групповой этап, 1 тур
    		19 февраля, четверг 03:00 Коло-Коло 2:0 Атлетико Минейро
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