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Коло-Коло
Состав
€ 7 млн
Коло-Коло - состав команды
Сантьяго
Чили. Примера
Стадион:
Монументаль Давид Арельяно
Сайт:
http://www.colocolo.cl
Тренер:
Хорхе Альмирон
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
29
Возинья Жозимар Диас
Вра
40
€ 0.05 млн
1
Fernando de Paul
Вра
-
17
Роман Иван
Защ
20
€ 1.5 млн
4
Соса Хоакин
Защ
24
€ 0.9 млн
26
Diego Ulloa
Защ
-
13
Matías Fernández
Защ
-
28
Jeyson Rojas
Защ
-
21
Erick Wiemberg
Защ
-
5
Мендес Виктор
Пол
26
€ 1.5 млн
6
Аларкон Томас
Пол
27
€ 0.7 млн
23
Видаль Артуро
Пол
39
€ 0.175 млн
22
Исла Маурисио
Пол
38
€ 0.075 млн
2
Jonathan Villagra
Пол
-
24
Leandro Hernández
Пол
-
8
Álvaro Madrid
Пол
-
20
Javier Méndez
Пол
-
22
Claudio Aquino
Пол
-
19
Ромеро Максимилиано
Нап
27
€ 2.5 млн
11
Боладос Маркос
Нап
30
€ 0.275 млн
10
Lautaro Pastrán
Нап
-
Всего игроков: 20, из них вратарей: 2, защитников: 6, полузащитников: 9, нападающих: 3
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