Турниры:
|Группа 1
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Санта-Фе
|6
|4
|0
|2
|10:5
|+5
|12
|2.
|Атлетико Минейро
|6
|3
|0
|3
|5:4
|+1
|9
|3.
|Коло-Коло
|6
|3
|0
|3
|8:9
|-1
|9
|4.
|Атлас
|6
|2
|0
|4
|4:9
|-5
|6
|Группа 1
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Санта-Фе
|3
|2
|0
|1
|6:3
|+3
|6
|2.
|Атлетико Минейро
|3
|2
|0
|1
|4:1
|+3
|6
|3.
|Коло-Коло
|3
|2
|0
|1
|4:3
|+1
|6
|4.
|Атлас
|3
|1
|0
|2
|2:4
|-2
|3
|Группа 1
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Санта-Фе
|3
|2
|0
|1
|4:2
|+2
|6
|2.
|Коло-Коло
|3
|1
|0
|2
|4:6
|-2
|3
|3.
|Атлетико Минейро
|3
|1
|0
|2
|1:3
|-2
|3
|4.
|Атлас
|3
|1
|0
|2
|2:5
|-3
|3