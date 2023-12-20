«Оренбург» хочет арендовать чилийца, который пьяным пытался задушить свою девушку

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Футбол Турция 20:00
Антальяспор - Касымпаша
Первый Тайм Тотал Больше 1,5
Кф 2,30
Нападающий «Коло-Коло» Хорди Томпсон интересует «Оренбург». Трансфер может состояться зимой.
Ситуация осложняется уголовным преследованием чилийца. На него заявила бывшая девушка, которая сообщила, что игрок в состоянии алкогольного опьянения избил ее и пытался задушить на почве ревности. Подобные инциденты, по словам потерпевшей, бывали и ранее.
Сейчас Томпсон под домашним арестом, разбирательство продолжается. Есть вероятность, что Хорди избежит реального наказания и сможет уехать играть в РПЛ.
- Конкурент «Оренбурга» за аренду Томпсона – эквадорский «Эмелек».