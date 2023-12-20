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    • «Оренбург» хочет арендовать чилийца, который пьяным пытался задушить свою девушку

    «Оренбург» хочет арендовать чилийца, который пьяным пытался задушить свою девушку

    Нападающий «Коло-Коло» Хорди Томпсон интересует «Оренбург». Трансфер может состояться зимой.

    Ситуация осложняется уголовным преследованием чилийца. На него заявила бывшая девушка, которая сообщила, что игрок в состоянии алкогольного опьянения избил ее и пытался задушить на почве ревности. Подобные инциденты, по словам потерпевшей, бывали и ранее.

    Сейчас Томпсон под домашним арестом, разбирательство продолжается. Есть вероятность, что Хорди избежит реального наказания и сможет уехать играть в РПЛ.

    • Конкурент «Оренбурга» за аренду Томпсона – эквадорский «Эмелек».

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    Источник: La Tercera

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      fgudneld 11 минут назад

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      srg38 1 час назад

      у меня так друг умер

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