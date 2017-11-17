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Павлюченко и «Арарат» расторгли контракт

17 ноября 2017, 12:56
15

Нападающий «Арарата» Роман Павлюченко покинул московский клуб. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

«Футбольный клуб «Арарат» благодарит Романа за неоценимый вклад в становлении и популяризации клуба, важные и красивые голы, опыт и стремление развиваться, которое получили молодые игроки, работая бок о бок с большим мастером», – говорится в заявлении команды.

За «Арарат» Павлюченко выступал с мая 2017 года. В составе клуба 35-летний россиянин провел 12 матчей в рамках ПФЛ и забил девять голов.

Источник: «ВКонтакте»
Россия. ПФЛ. Зона Центр Арарат Павлюченко Роман
Комментарии (15)
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Gullit 76
1510913195
Павлюченко,Измайлов кто следующий?Репутация уже подмочена.Ну выйдут в фнл и что?Это их предел и там они не задержаться.
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DOCTOR PENALTY
1510915192
Трудно жить с тяжёлым характером.
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Чикомас
1510915232
Кого интересует Павлюченко? кого интересует Арарат?
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bset
1510915452
Нормальная тактика. Накопили денег на полгода со звездами, раскрутили клуб, а потом их убрали и взяли перспективную молодежь. Грамотная стратегия.
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bset
1510915533
И с Григоряном наверное по той же причине расстались. Потому что финансовые запросы не соответствуют ПФЛ.
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Obojaemiy
1510916070
Рома айда ко мне пиво будем пить на диване и футбол смотреть, хватит играть!
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Pourport
1510919304
От первого до второго места - 20 очков отставания,можно теперь и "помощников" гнать в шею!Вопрос что дальше!)
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OfaZavr
1510930269
ну молодцы ничего не скажешь пакость сделали а теперь красивые слова на прощание.
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777+
1510932346
Арарат выполнил задачу, а теперь банально разгружает зарплатную ведомость... Вот только методы некрасивые(((...
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a-rakhmatov
1510969826
Развод по-армянски....
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