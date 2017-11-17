Павлюченко и «Арарат» расторгли контракт

Нападающий «Арарата» Роман Павлюченко покинул московский клуб. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

«Футбольный клуб «Арарат» благодарит Романа за неоценимый вклад в становлении и популяризации клуба, важные и красивые голы, опыт и стремление развиваться, которое получили молодые игроки, работая бок о бок с большим мастером», – говорится в заявлении команды.

За «Арарат» Павлюченко выступал с мая 2017 года. В составе клуба 35-летний россиянин провел 12 матчей в рамках ПФЛ и забил девять голов.