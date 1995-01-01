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    «Это фальшивка. Игроков запугали увольнением». Зване объяснил письмо-опровержение «Арарата»

    Ранее нападающий армянского «Арарата» Мпумелело Дадибой Зване обвинил главного тренера Абраама Хашманяна в рукоприкладстве. Позднее клуб отправил в Федерацию футбола Армении опровержение с подписями игроков. Южноафриканский спортсмен объяснил это письмо.

    «То, что футболисты подписали, является ничем иным, как фальшивкой. Футболисты подписали, потому что их напугали. Некоторые из них сказали мне, что, если они не подпишут, с ними либо будет расторгнут контракт, либо их отправят во вторую команду. Они не хотели, чтобы я называл конкретные имена, но говорили, что беспокоятся о своей работе.

    Речь идет не только об иностранцах, но некоторые армянские футболисты обратились ко мне как к другу, чтобы я не указывал их имена, и сказали, что эта бумага даже не была напечатана и носит формальный характер. Это все фальшивка.

    Были ли игроки, которые отказались подписывать? Да, многие. Но некоторые испугались, что если они не подпишут, то потеряют работу или будут отправлены во вторую команду», – сказал игрок ArmFootball.com.

    • Зване 22 года, «Арарат» – первый профессиональный клуб в его карьере.
    • В Армению игрок переехал в январе.
    • В чемпионате страны Зване сыграл два матча, забил мяч и сделал результативный пас.

    Источник: ArmFootball.com

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    Сегодня, 11:58
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