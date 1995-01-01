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    16 игроков и тренеров «Арарата» подписались под опровержением слов Зване об избиении тренером

    Ранее нападающий армянского «Арарата» Мпумелело Дадибой Зване обвинил главного тренера Абраама Хашманяна в рукоприкладстве. Клуб отправил в Федерацию футбола Армении письмо-опровержение с подписями сотрудников.

    «Создалась нездоровая ситуация, но сегодня несколько футболистов команды, тренеры и представители клуба отправили письмо в ФФА с опровержением слов игрока команды Дадибоя Зване», – сказано в релизе клуба.

    • Зване 22 года, «Арарат» – первый профессиональный клуб в его карьере.
    • В Армению игрок переехал в январе.
    • В чемпионате страны Зване сыграл два матча, забил мяч и сделал результативный пас.

    Источник: ArmFootball.com

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3255

      Lester84 5 минут назад

      Какой он все-таки нежный. Бэкхем от от САФа бутсами получал по морде, а Анелька получал от Виейра шляпой по щеке. И никто никуда жаловаться не бегал

      0
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      Рейтинг: +437

      AHTUNGBOL 1 час назад

      Всего 16 человек смогли уговорить???

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