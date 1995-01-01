16 игроков и тренеров «Арарата» подписались под опровержением слов Зване об избиении тренером

Какой он все-таки нежный. Бэкхем от от САФа бутсами получал по морде, а Анелька получал от Виейра шляпой по щеке. И никто никуда жаловаться не бегал
Ранее нападающий армянского «Арарата» Мпумелело Дадибой Зване обвинил главного тренера Абраама Хашманяна в рукоприкладстве. Клуб отправил в Федерацию футбола Армении письмо-опровержение с подписями сотрудников.
«Создалась нездоровая ситуация, но сегодня несколько футболистов команды, тренеры и представители клуба отправили письмо в ФФА с опровержением слов игрока команды Дадибоя Зване», – сказано в релизе клуба.
- Зване 22 года, «Арарат» – первый профессиональный клуб в его карьере.
- В Армению игрок переехал в январе.
- В чемпионате страны Зване сыграл два матча, забил мяч и сделал результативный пас.