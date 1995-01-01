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    «Глупый, бесполезный, черный». Темнокожий игрок «Арарата» обвинил тренера в избиении

    Форвард армянского «Арарата» Мпумелело Дадибой Зване обратился в Федерацию футбола Армении с жалобой на главного тренера Абраама Хашманяна. По заверениям южноафриканца, специалист избил его. О случившемся игрок рассказал Armfootball.com.

    – 2 марта «Арарат» проиграл. Я не сыграл, но после поединка он подошел ко мне и сказал, что я улыбался и дал мне пощечину. Я был очень возмущен, и один из моих товарищей по команде видел это и тоже очень возмутился. Я ничего не сказал, потому что думал, что меня выгонят из команды. Если бы я сказал что-то, все бы это знали.

    Следующий инцидент произошел 25 марта после товарищеского матча. В этой игре я получил немного игрового времени. 10 минут сыграл в позиции левого защитника, хотя я – левый нападающий. Он каждый раз ставил меня на другую позицию, даже когда я с трудом приспосабливался к ней во время тренировки.

    После игры Абраам пришел ко мне в комнату и позвал меня, мало того, что кричал «глупый, бесполезный, черный иностранец», так еще и затем дал пощечину и ударил меня. Я начал толкать его, некоторые футболисты увидели происходящее и остановили тренера. Мне было больно, и я был шокирован, что тренер может ударить игрока. Хуже всего то, что он пришел в мою комнату и избил меня, потому что я всегда молчал.

    – Что ты делал после этого?

    – Поскольку все были там, я замолчал, мои товарищи по команде не позволили тренеру продолжить, я не стал драться, попросил отвезти меня в больницу. Мне было больно, но мне не разрешили. Врач клуба прописал таблетки обезболивающие, у меня болели шея, левый глаз и челюсть. Я обратился в федерацию, мне позвонили, я дал показания, рассказал, что случилось. Они сказали, что расследуют инцидент. Сейчас жду. Если федерация не поможет, я сразу отправлю свое дело в ФИФА.

    • Зване 22 года, «Арарат» – первый профессиональный клуб в его карьере.
    • В Армению игрок переехал в январе.
    • В чемпионате страны Зване сыграл два матча, забил мяч и сделал результативный пас.

    Источник: Armfootball.com

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    Сегодня, 06:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +432

      Бан 1 час назад

      Смешной, наивный негритос, поехал играть в футбол в страну белых господ, полагая что к нему будут относится по человечески.
      Тут кормишь, поишь, защищаешь, а отношение, как к людям второго сорта, а он хотел не за что нормального отношения.

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