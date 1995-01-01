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    Директор «Арарата»: «Ценим заслуги Макеева в «Спартаке»

    Исполнительный директор армянского «Арарата» Артем Акопян прокомментировал подписание контракта с защитником Евгением Макеевым. Воспитанник череповецкого футбола заключил годичное соглашение.

    «Мы ценим его заслуги в «Спартаке» и уверены, что он будет полезен нашему клубу. «Арарат» сделал предложение Макееву, а он любезно согласился и подписал контракт. В скором времени Евгений прилетит в Ереван и присоединится к клубу.

    Надеемся, что Макеев поможет нам войти в тройку лидеров в предстоящем сезоне. Возможно, мы усилим наш состав ещe несколькими игроками из российских лиг», – сказал Акопян.

    • В течение карьеры Макеев выступал за «Шексну», «Спартак», «Ростов», «Сочи» и «Ротор».
    • За сборную России игрок провел три матча.
    • Его рыночная стоимость – 350 тысяч евро.

    Источник: «Чемпионат»

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