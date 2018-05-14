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    «Арарат», «Чертаново» и «Афипс» не получили лицензии ФНЛ

    Три клуба ПФЛ не получили лицензии ФНЛ на следующий сезон – «Арарат», «Афипс» и «Чертаново». Об этом сообщил глава отдела лицензирования РФС Евгений Летин.

    «Из клубов ПФЛ в лицензии было отказано «Чертаново», «Афипсу» и «Арарату». «Мордовия» и «Армавир» прошли лицензирование», – сказал Летин.

    «Арарат» досрочно выиграл зону «Центр» ПФЛ, «Афипс» и «Чертаново» лидируют в своих зонах.

    «Остается беспробудно бухать». Когда футбол в России − бессмысленный позор

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.05.2018 22:04
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 15 мая 2018, 06:27

      Короче, из ФНЛ только факел вылетает, остальные остаются

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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 14 мая 2018, 23:28

      Чертаново нужно пропустить, там молодые ребята играют, в ФНЛ больше шансов увидеть талантов будет...

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