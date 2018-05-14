«Арарат», «Чертаново» и «Афипс» не получили лицензии ФНЛ

Три клуба ПФЛ не получили лицензии ФНЛ на следующий сезон – «Арарат», «Афипс» и «Чертаново». Об этом сообщил глава отдела лицензирования РФС Евгений Летин.

«Из клубов ПФЛ в лицензии было отказано «Чертаново», «Афипсу» и «Арарату». «Мордовия» и «Армавир» прошли лицензирование», – сказал Летин.

«Арарат» досрочно выиграл зону «Центр» ПФЛ, «Афипс» и «Чертаново» лидируют в своих зонах.

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