«Чемпионат»: Колыванов с большой долей вероятности покинет «Арарат» после трех месяцев работы

Это что ещё за умник по имени "чемпионат" ?...почему не приведены основания для такого вывода ? ...или главное ляпнуть от балды что нибудь?... в бомбардир взяли гастарбайтера? ...Что до Игоря , то это грамотный и опытный тренер с 18 летним стажем , который уже на второй год работы выводил свои команды рангом выше , а нашу молодёжку сделал чемпионами Европы...если армяне брали его хорошо изучив Колыванова , то его не уволят , но обязательно дадут отработать полный сезон...выгнать могут только в двух случаях : ...при смене руководства, назначив родственника Кикнадзе... или по причине собственной тупости...что одно и то же.
Главный тренер армянского «Арарата» Игорь Колыванов близок к тому, чтобы покинуть клуб. Он возглавил его в январе.
Ереванская команда занимает сейчас в чемпионате Армении пятое место, отставая от лидера на пять очков.
- «Арарат» выигрывал чемпионат СССР в 1973 году и чемпионат Армении в 1993 году.
- Чемпионат Армении приостановлен из-за пандемии коронавируса.
- До «Арарата» Колыванов возглавлял, в частности, «Уфу».