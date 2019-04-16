Вратарь «Арарата-2» погиб в перестрелке в Ереване. Ему было 23 года

Голкипер «Арарата-2» Мушег Гевондян умер сегодня ночью в результате огнестрельного ранения в голову, сообщает Sputnik, ссылаясь на пресс-службу другого ереванского клуба «Арарат-Армения».

Источник предполагает, что речь идет о стрельбе в административном районе Еревана Канакер-Зейтун в ночь на вторник. После этого происшествия были госпитализированы трое мужчин, один из которых позже скончался.

23-летний футболист выступал за «Арарат-2» с лета 2018 года. В этом сезоне он принял участие в пяти матчах ереванцев во втором по силе дивизионе страны и пропустил 17 голов.