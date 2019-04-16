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    Вратарь «Арарата-2» погиб в перестрелке в Ереване. Ему было 23 года

    Голкипер «Арарата-2» Мушег Гевондян умер сегодня ночью в результате огнестрельного ранения в голову, сообщает Sputnik, ссылаясь на пресс-службу другого ереванского клуба «Арарат-Армения».

    Источник предполагает, что речь идет о стрельбе в административном районе Еревана Канакер-Зейтун в ночь на вторник. После этого происшествия были госпитализированы трое мужчин, один из которых позже скончался.

    23-летний футболист выступал за «Арарат-2» с лета 2018 года. В этом сезоне он принял участие в пяти матчах ереванцев во втором по силе дивизионе страны и пропустил 17 голов.

    Источник: Sputnik

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    Сегодня, 17:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7623

      DeStar 50 секунд назад

      жесть.., даже шутка в голову пришла..но не буду(

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