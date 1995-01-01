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    Экс-тренер «Торпедо» Колыванов возглавил «Арарат»

    Бывший главный тренер «Торпедо» и «Уфы» Игорь Колыванов подписал контракт с ереванским «Араратом».

    О назначении Колыванова «Арарат» сообщил в фейсбуке. На посту главного тренера клуба Колыванов сменил Вадима Лазоренко.

    • В июне «Торпедо» объявило об уходе Колыванова с поста главного тренера после двух лет работы. Вместо него команду возглавил Сергей Игнашевич.
    • После 15 туров чемпионата Армении «Арарат» располагается на четвертом месте, отставая от лидера на 1 очко.
    • «Арарат» выигрывал чемпионат СССР в 1973 году и чемпионат Армении в 1993 году.

    Источник: сообщество «Арарата» в фейсбуке

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