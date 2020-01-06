Экс-тренер «Торпедо» Колыванов возглавил «Арарат»

Бывший главный тренер «Торпедо» и «Уфы» Игорь Колыванов подписал контракт с ереванским «Араратом».

О назначении Колыванова «Арарат» сообщил в фейсбуке. На посту главного тренера клуба Колыванов сменил Вадима Лазоренко.