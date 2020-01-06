Экс-тренер «Торпедо» Колыванов возглавил «Арарат»

Бывший главный тренер «Торпедо» и «Уфы» Игорь Колыванов подписал контракт с ереванским «Араратом».
О назначении Колыванова «Арарат» сообщил в фейсбуке. На посту главного тренера клуба Колыванов сменил Вадима Лазоренко.
- В июне «Торпедо» объявило об уходе Колыванова с поста главного тренера после двух лет работы. Вместо него команду возглавил Сергей Игнашевич.
- После 15 туров чемпионата Армении «Арарат» располагается на четвертом месте, отставая от лидера на 1 очко.
- «Арарат» выигрывал чемпионат СССР в 1973 году и чемпионат Армении в 1993 году.
Источник: сообщество «Арарата» в фейсбуке