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Экс-тренер «Торпедо» Колыванов возглавил «Арарат»

6 января 2020, 18:10
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Бывший главный тренер «Торпедо» и «Уфы» Игорь Колыванов подписал контракт с ереванским «Араратом».

О назначении Колыванова «Арарат» сообщил в фейсбуке. На посту главного тренера клуба Колыванов сменил Вадима Лазоренко.

  • В июне «Торпедо» объявило об уходе Колыванова с поста главного тренера после двух лет работы. Вместо него команду возглавил Сергей Игнашевич.
  • После 15 туров чемпионата Армении «Арарат» располагается на четвертом месте, отставая от лидера на 1 очко.
  • «Арарат» выигрывал чемпионат СССР в 1973 году и чемпионат Армении в 1993 году.

Источник: сообщество «Арарата» в фейсбуке
Россия. Премьер-лига Арарат Торпедо Колыванов Игорь
Комментарии (2)
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DOCTOR PENALTY
1578339436
Успехов Колываняну! )))
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нейтральныйкакникто
1578373942
Его кандидатуру в Динамо Москва , интересно знать , рассматривали при смене тренера?
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