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    Армянская полиция начала расследование по заявлению темнокожего игрока «Арарата» об избиении тренером

    Ранее нападающий армянского «Арарата» Мпумелело Дадибой Зване выступил с заявлением о том, что главный тренер Абраам Хашманян его избил. По сведениям ArmTimes.com, расследование по инциденту начала полиция.

    При этом «Арарат» в числе 16 игроков и тренеров выступил с письмом-опровержением. Своим видением ситуации поделился и тренер Хашманян.

    • Зване 22 года, «Арарат» – первый профессиональный клуб в его карьере.
    • В Армению игрок переехал в январе.
    • В чемпионате страны Зване сыграл два матча, забил мяч и сделал результативный пас.

    Источник: ArmTimes.com

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4638

      KLIM777 1 час назад

      некоторых футболистов не то что избивать надо, их голыми надо на площади привязывать за свой крузак и возить по центру

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