Армянская полиция начала расследование по заявлению темнокожего игрока «Арарата» об избиении тренером

некоторых футболистов не то что избивать надо, их голыми надо на площади привязывать за свой крузак и возить по центру
Ранее нападающий армянского «Арарата» Мпумелело Дадибой Зване выступил с заявлением о том, что главный тренер Абраам Хашманян его избил. По сведениям ArmTimes.com, расследование по инциденту начала полиция.
При этом «Арарат» в числе 16 игроков и тренеров выступил с письмом-опровержением. Своим видением ситуации поделился и тренер Хашманян.
- Зване 22 года, «Арарат» – первый профессиональный клуб в его карьере.
- В Армению игрок переехал в январе.
- В чемпионате страны Зване сыграл два матча, забил мяч и сделал результативный пас.