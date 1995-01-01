Армянская полиция начала расследование по заявлению темнокожего игрока «Арарата» об избиении тренером

Ранее нападающий армянского «Арарата» Мпумелело Дадибой Зване выступил с заявлением о том, что главный тренер Абраам Хашманян его избил. По сведениям ArmTimes.com, расследование по инциденту начала полиция.

При этом «Арарат» в числе 16 игроков и тренеров выступил с письмом-опровержением. Своим видением ситуации поделился и тренер Хашманян.