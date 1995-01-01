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    Тренер «Арарата»: «Обвинивший меня в избиении Зване ленивый, вор и лжец»

    Главный тренер армянского «Арарата» Абраам Хашманян прокомментировал обвинения в избиении от футболиста команды. Темнокожий игрок уже обратился в Федерацию футбола Армении.

    – Это вранье. Такого не было, и не может быть. Он ленивый футболист и к тому же лжец. Он еще и вор, он украл футбольную форму из клуба.

    – У вас был с ним конфликт?

    – Я только крикнул на него, что он вор, и чтобы он вернул одежду. Он и его друзья знают, что в клубе их не будет. Они ошиблись, здесь не получится лениться, и за это получать питание и зарплату.

    – Зване вас обвиняет в том числе и в расизме.

    – Это абсурд. У меня было 100 легионеров, и со всеми было нормальное отношение. Есть игроки которые до сих пор звонят и благодарят меня. Я никогда не делил футболистов на местных и иностранцев.

    – Вы отрицаете то, что ударили его, но он написал заявление в ФФА

    – Он из себя ничего не представляет, чтобы поднимать руку на него. Слава Богу, у меня «нормальный» язык, чтобы поставить на место таких, как он. Для того, чтобы написать обвинения, нужны факты, без них, любой человек может обвинять другого в чем либо.

    – Он заявил, что есть свидетели того, что во время разборки они вас разнимали.

    – Если он может пару своих друзей привести как свидетелей, то я могу 35 футболистов «Арарата» привести, и они скажут, что ничего не было. Его никто не бил, а на счет того, что я повышал на него голос, то это мои права как тренера. Я даже скажу больше, на базе в Дзорахбюре, я попросил моих коллег быть с легионерами по аккуратней, т.к. у них период адаптации.

    – По какой причине, вы перевели его во вторую команду?

    – Он очень ленивый футболист. Он даже не уровень первой лиги. В нашем клубе как он есть футболисты, я даже не знаю как их зовут.

    – Что будет дальше?

    – Мы обратимся в полицию, что он вор и украл вещи, у него есть собственная форма, но он украл чужую. У его друзей контракт заканчивается через месяц. Он и его друзья создали некую коалицию против меня, т. к. знают, что мы не продлим с ними контракт. Хоть у них и осталось по контракту еще месяц, мы постараемся как можно быстрее расторгнуть с ними соглашение.

    • Зване 22 года, «Арарат» – первый профессиональный клуб в его карьере.
    • В Армению игрок переехал в январе.
    • В чемпионате страны Зване сыграл два матча, забил мяч и сделал результативный пас.

    Источник: ArmFootball.com

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