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    В Ереване украли статую Никиты Симоняна

    Неизвестные похитили статуи тренеров из скульптурной композиции «Арарат-73» в Ереване.

    По информации Urish Football, были украдены скульптуры Никиты Симоняна, бывшего главным тренером «Арарата» в 1973 году, и трех членов его тренерского штаба – Роберта Цагикяна, Оника Абрамяна и Арутюна Кехеяна. Скульптурная группа была установлена в 2016 году рядом со стадионом «Раздан» в память о победах «Арарата» в чемпионате и Кубке СССР в 1973 году.

    Кроме побед 1973 года, «Арарат» выигрывал Кубок СССР в 1975 году и дважды становился серебряным призером чемпионата страны в 1971 и 1976 годах.

    Источник: Urish Footbal

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