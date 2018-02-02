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    Лебеденко: «Есть предложения из ФНЛ, но я пока не определился»

    Нападающий Игорь Лебеденко, ранее разорвавший контракт с «Араратом», рассказал о вариантах продолжения карьеры.

    «Пока не знаю, где продолжу карьеру. Ничего конкретного нет. Есть предложения – в основном от клубов ФНЛ, – но меня они не вполне устраивают. Пока не определился. Не скажу, что Москва является приоритетом – тут меня особенно не ждут. Смотрю, думаю. Но Россия большая, и, чтобы сильно далеко лететь, надо настроиться.

    Конкретного предложения, устраивающего меня, повторюсь, не было. Пока тренируюсь индивидуально, поддерживаю форму», – сказал 34-летний.

    Игрок также выступал за «Ахмат», «Рубин», «Ростов» и «Локомотив».

    Источник: Sport24

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    02.02.2018 14:55
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