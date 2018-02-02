Лебеденко: «Есть предложения из ФНЛ, но я пока не определился»

Нападающий Игорь Лебеденко, ранее разорвавший контракт с «Араратом», рассказал о вариантах продолжения карьеры.

«Пока не знаю, где продолжу карьеру. Ничего конкретного нет. Есть предложения – в основном от клубов ФНЛ, – но меня они не вполне устраивают. Пока не определился. Не скажу, что Москва является приоритетом – тут меня особенно не ждут. Смотрю, думаю. Но Россия большая, и, чтобы сильно далеко лететь, надо настроиться.

Конкретного предложения, устраивающего меня, повторюсь, не было. Пока тренируюсь индивидуально, поддерживаю форму», – сказал 34-летний.

Игрок также выступал за «Ахмат», «Рубин», «Ростов» и «Локомотив».