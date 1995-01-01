Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|23
|Малакян Гор
|Пол
|28
|2
|2
|0
|2
|0
|€ 0.4 млн.
|20
|Мкртчян Рудик
|Пол
|24
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|2
|Галстян Сероб
|Нап
|20
|1
|0
|1
|0
|0
|-
|22
|Празян Геворг
|Вра
|33
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|Маргарян Жирайр
|Защ
|25
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.225 млн.
|33
|Назарян Аванес
|Защ
|24
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.15 млн.
|69
|Дедечко Денис
|Пол
|35
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Всего игроков: 7, из них вратарей: 1, защитников: 2, полузащитников: 3, нападающих: 1