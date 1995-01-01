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    Арарат - состав

    Город Ереван
    Дивизион Армения-Премьер-лига
    Сайт http://www.fcararat.am/eng
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    23 Малакян Гор Армения Пол 28 2 2 0 2 0 € 0.4 млн.
    20 Мкртчян Рудик Армения Пол 24 2 0 0 0 0 -
    2 Галстян Сероб Армения Нап 20 1 0 1 0 0 -
    22 Празян Геворг Армения Вра 33 - - - - - -
    8 Маргарян Жирайр Армения Защ 25 - - - - - € 0.225 млн.
    33 Назарян Аванес Армения Защ 24 - - - - - € 0.15 млн.
    69 Дедечко Денис Украина Пол 35 - - - - - -
    Всего игроков: 7, из них вратарей: 1, защитников: 2, полузащитников: 3, нападающих: 1
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