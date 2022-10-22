- 22 октября 2022
- 20:11 Григорян покинул «Арарат» после двух дней в клубе. Стороны не договорились о контракте 3
- 14 октября 2022
- 12:22 Григорян может возглавить ереванский «Арарат» 2
- 20 мая 2020
- 15:50 В Ереване украли статую Никиты Симоняна 1
- 12 апреля 2020
- 14:19 «Чемпионат»: Колыванов с большой долей вероятности покинет «Арарат» после трех месяцев работы 1
- 16 февраля 2020
- 15:57 Товарищеский матч. «Спартак» обыграл «Арарат», встреча проходила в закрытом режиме 30
- 13:29 Фото «Спартак» сходил на море перед матчем с «Араратом» 1
- 6 января 2020
- 18:10 Экс-тренер «Торпедо» Колыванов возглавил «Арарат» 2
- 6 июля 2019
- 18:27 Директор «Арарата»: «Ценим заслуги Макеева в «Спартаке» 1
- 5 июля 2019
- 13:14 Экс-игрок «Спартака» Макеев перешел в «Арарат»
- 26 июня 2019
- 16:55 Гинер: «РПЛ надо обязательно расширять. Есть хороший клуб «Арарат», тот же «Кайрат», «Астана» 23
- 16 апреля 2019
- 17:43 Вратарь «Арарата-2» погиб в перестрелке в Ереване. Ему было 23 года 3
- 31 марта 2019
- 11:58 «Это фальшивка. Игроков запугали увольнением». Зване объяснил письмо-опровержение «Арарата»
- 07:55 Армянская полиция начала расследование по заявлению темнокожего игрока «Арарата» об избиении тренером
- 07:20 Фото 16 игроков и тренеров «Арарата» подписались под опровержением слов Зване об избиении тренером 6
- 06:47 Тренер «Арарата»: «Обвинивший меня в избиении Зване ленивый, вор и лжец» 1
- 06:15 «Глупый, бесполезный, черный». Темнокожий игрок «Арарата» обвинил тренера в избиении 5
- 12 февраля 2019
- 22:26 Товарищеские матчи. «Ростов» вырвал ничью у норвежской «Волеренги», «Урал» проиграл «Арарату»
- 14 мая 2018
- 22:04 «Арарат», «Чертаново» и «Афипс» не получили лицензии ФНЛ 2
- 2 февраля 2018
- 14:55 Лебеденко: «Есть предложения из ФНЛ, но я пока не определился»
- 29 января 2018
- 20:01 Товарищеские матчи. ЦСКА сыграл вничью с «Пястом» и другие результаты российских клубов 11
- 17 ноября 2017
- 12:56 Павлюченко и «Арарат» расторгли контракт 15
- 28 августа 2017
- 11:39 Григорян: «Не думаю, что моей родине нужен Кубок России» 27
- 23 августа 2017
- 20:00 Павлюченко, забивший в пяти матчах подряд, получил травму в игре с «Балтикой»
- 19 июля 2017
- 21:37 Павлюченко посетовал на бетонное поле в Красногорске 6
- 15 июля 2015
- 20:49 "Краснодар" в контрольном матче обыграл "Арарат" 53