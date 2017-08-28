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Григорян: «Не думаю, что моей родине нужен Кубок России»

28 августа 2017, 11:39
27

Главный тренер «Арарата» Александр Григорян рассказал о возможном выигрыше Кубка России. По словам специалиста, он отвезет трофей на родину, если там его захотят видеть. Напомним, «Арарат» обыграл «Балтику» (2:1) и пробился в 1/16 финала Кубка России.

«Отвезу ли трофей на родину? Обязательно. Если родине этот Кубок России нужен будет. Не думаю, что это так. Зато мне нужен.

Москве нужна команда «Арарат». Армянам во всем мире нужен «Арарат», – сказал Григорян на пресс-конференции после игры с пензенским «Зенитом».

Наполненный звездами «Арарат» побеждает всех. И это самый интересный клуб России

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Арарат Григорян Александр
Комментарии (27)
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sined1951
1503910365
Московский Арарат-это эрзац-продукт.Настоящий Арарат только в Ереване.
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С-Пб on-line
1503911278
На садовод повезёшь, там показывать будешь
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Диктор
1503911405
А кто тебе сказал-что Москве нужна армянская команда? Какой то бред несет сам не знает что говорит.
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Бугимен
1503912479
Вот бы и ехали свою Армению со своим Араратом!У нас тут своих как грязи!
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Бан
1503913829
Ишь, как запел. В Анжи себе подобного не позволял, сразу бы получил от горцев, а тут распушил павлиний хвост ... ПС. С 6 лет живет в России, а Родина для него все равно не здесь. Лишать гражданства таких надо и пинком под зад.
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SPARTAK 85
1503914019
Выводов человек не делает. Снова начал много говорить. О каном выигрыше можно говорить. До финала для начала дойди. Нет не так, в 1/8 выйди для начала.
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fanchik
1503914293
Все усмешки не уместны, есть команда,есть футболисты и тренер ,есть финансирование, клуб прошел лицензирование ,клуб живет и ставит определенные задачи.Впечатление "не москвичи" живущие в Москве и считающиеся себя москвичами боятся что-то потерять и сразу показывают свое не уважение к другой нации.Спартак,ЦСКА ни когда не умрут, а вот с Араратом не известно (Арарат похож чем-то на Асмарал)Пусть играют и приносят кому -то радость ,время все расставит по местам.
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dok66
1503930069
Опять понес лабуду ! Не удивлюсь ,если и здесь все закончится плохо для него ...
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bset
1504084115
Что все накинулись на клуб? Это новый Краснодар и это хорошо для нашего футбола. Уж всяко лучше условной Томи, которая живет за счет бюджетных денег. А таких в нашем футболе прилично.
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Дядя Серёжа
1505447711
Твоя родина - доллар.
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