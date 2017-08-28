Григорян: «Не думаю, что моей родине нужен Кубок России»

Главный тренер «Арарата» Александр Григорян рассказал о возможном выигрыше Кубка России. По словам специалиста, он отвезет трофей на родину, если там его захотят видеть. Напомним, «Арарат» обыграл «Балтику» (2:1) и пробился в 1/16 финала Кубка России.

«Отвезу ли трофей на родину? Обязательно. Если родине этот Кубок России нужен будет. Не думаю, что это так. Зато мне нужен.

Москве нужна команда «Арарат». Армянам во всем мире нужен «Арарат», – сказал Григорян на пресс-конференции после игры с пензенским «Зенитом».

Наполненный звездами «Арарат» побеждает всех. И это самый интересный клуб России