Алашкерт
Мартуни
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Гиголян С.
?
10.03.26 / -
ЦП Киракосян Д.
Свободный агент
25.02.26 / 10.07.26
ЛВ Сабобо Д.
400 тыс €
02.02.26 / -
ВР Бегларян А.
Свободный агент
01.07.25 / -
ПВ Одейинка М.
?
01.07.25 / 06.02.26
АП Налбандян К.
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦП Гарегинян Ю.
Свободный агент
01.07.25 / 01.07.26
ПЗ Тертерян Д.
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦЗ Григорян С.
?
01.07.25 / -
ВР Айвазов А.
?
01.07.25 / -
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Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Одейинка М.
Без клуба
Свободный агент
06.02.26 / 25.03.26
Свободный агент
31.07.25 / 12.01.26
Свободный агент
30.07.25 / 20.02.26
ВР Манукян Г.
Свободный агент
27.07.25 / -
ЛВ Тарахчян Г.
?
01.07.25 / -
ЛВ Киреенко П.
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.26
ЦЗ Карташян А.
?
01.07.25 / -
Арарат
Ереван
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Ндур А.
?
21.01.26 / -
Свободный агент
18.08.25 / -
Свободный агент
09.07.25 / 05.08.25
ЦП Григорян А.
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦЗ Карташян А.
?
01.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Малакян Г.
Завершил
Завершил
12.08.25 / -
Завершил
Завершил
05.08.25 / -
Свободный агент
01.07.25 / 24.01.26
Арарат-Армения
Ереван
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
АП Банжаки З.
Свободный агент
28.01.26 / -
ЛВ Ндур А.
?
21.01.26 / 30.06.28
ЦФ Маркос Ж.
?
01.07.25 / -
ЦФ Елоян А.
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.28
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Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Павловец А.
Свободный агент
05.07.25 / 31.12.26
ЦФ Нубисси М.
Свободный агент
02.07.25 / 01.07.26
БКМА Ереван
Ереван
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Петросян Г.
Свободный агент
02.07.25 / 09.07.26
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Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Елоян А.
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.28
Ван
Чаренцаван
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Маркович А.
Без клуба
Свободный агент
15.03.26 / -
Свободный агент
15.03.26 / -
Свободный агент
27.02.26 / -
Свободный агент
20.02.26 / -
ЦФ Аллеф
Без клуба
Свободный агент
29.08.25 / 01.02.26
ЦП Киракосян Д.
Аренда
14.08.25 / 19.02.26
ВР Манукян Г.
Свободный агент
27.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Дедечко Д.
Без клуба
Свободный агент
02.02.26 / -
ЦФ Аллеф
Без клуба
Свободный агент
01.02.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 30.06.27
ЦЗ Даниэлян А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ВР Бегларян А.
Свободный агент
01.07.25 / -
АП Налбандян К.
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦП Гарегинян Ю.
Свободный агент
01.07.25 / 01.07.26
ПЗ Тертерян Д.
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦЗ Григорян С.
?
01.07.25 / -
ВР Айвазов А.
?
01.07.25 / -
Гандзасар
Капан
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Эконголо Ф.
Без клуба
Свободный агент
21.03.26 / -
ОП Ахуангбо М.
Аренда
19.02.26 / 30.06.26
Свободный агент
31.07.25 / 12.01.26
ЦЗ Восканян Т.
Свободный агент
30.07.25 / 01.07.26
Свободный агент
30.07.25 / 20.02.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
20.02.26 / -
Без клуба
Свободный агент
24.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
12.01.26 / -
ЦФ Гьяси Э.
Без клуба
Свободный агент
23.07.25 / 12.09.25
Ноа
Армавир
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Костаке В.
150 тыс €
20.02.26 / -
ЦЗ Сайнтини Н.
?
03.09.25 / 30.06.27
230 тыс €
31.07.25 / 01.07.26
ОП Хамоян А.
?
03.07.25 / -
ЦП Арутюнян О.
200 тыс €
03.07.25 / 01.07.26
ЛЗ Суалехе Д.
Свободный агент
01.07.25 / -
ОП Осима Т.
175 тыс €
01.07.25 / 30.06.28
Свободный агент
01.07.25 / 17.02.26
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Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
17.02.26 / -
Свободный агент
05.02.26 / -
Без клуба
Свободный агент
26.01.26 / 15.06.27
?
19.01.26 / -
?
16.01.26 / 30.06.26
Без клуба
Свободный агент
13.01.26 / 31.12.28
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦФ Петросян Г.
Свободный агент
02.07.25 / 09.07.26
ПАЗ Милькович А.
Свободный агент
01.07.25 / 01.07.26
Пюник
Ереван
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Янсане М.
Свободный агент
25.01.26 / -
ЦФ Оканси Э.
Свободный агент
15.07.25 / 01.07.26
ВР Авагян Г.
?
04.07.25 / -
ЦФ Нубисси М.
Свободный агент
02.07.25 / 01.07.26
ЛВ Тарахчян Г.
?
01.07.25 / -
Свободный агент
01.07.25 / 24.01.26
ВР Полянский Д.
Свободный агент
01.07.25 / 17.02.26
ЦП Исламович С.
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.27
ПАЗ Милькович А.
Свободный агент
01.07.25 / 01.07.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПЗ Бопесу Ж.
Без клуба
Свободный агент
14.01.26 / -
ВР Полянский Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЛЗ Жуниньо
Без клуба
Свободный агент
02.08.25 / -
ЦФ Отубанжо Ю.
Свободный агент
30.07.25 / -
ЦЗ Восканян Т.
Свободный агент
30.07.25 / 01.07.26
ЦЗ Ароян В.
Свободный агент
10.07.25 / 01.01.26
Свободный агент
09.07.25 / 05.08.25
ПВ Давидян Д.
Свободный агент
01.07.25 / 01.07.26
ЦЗ Братков А.
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦП Григорян А.
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦФ Агдон
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Урарту
Ереван
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Братков А.
Свободный агент
01.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
АП Палиенко М.
Свободный агент
15.08.25 / 30.06.27
ВР Мелихов А.
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.26
Ширак
Гюмри