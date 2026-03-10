Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Календарь Результаты Таблица Команды Трансферы
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Трансферы чемпионата Армении

Алашкерт
Мартуни
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Гиголян С.
Сочи-2
?
10.03.26 / -
ЦП Киракосян Д.
Сочи-2
Свободный агент
25.02.26 / 10.07.26
ЛВ Сабобо Д.
Хапоэль БШ
400 тыс €
02.02.26 / -
ЦП Ндука И.
Краснодар
Свободный агент
25.07.25 / -
ВР Бегларян А.
Ван
Свободный агент
01.07.25 / -
ПВ Одейинка М.
Ботев
?
01.07.25 / 06.02.26
АП Налбандян К.
Ван
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦП Гарегинян Ю.
Ван
Свободный агент
01.07.25 / 01.07.26
ПЗ Тертерян Д.
Ван
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦЗ Григорян С.
Ван
?
01.07.25 / -
ВР Айвазов А.
Ван
?
01.07.25 / -
ЦФ Туре М.
Ван
?
01.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Одейинка М.
Без клуба
Свободный агент
06.02.26 / 25.03.26
ЛЗ Гулецкий Е.
Гандзасар
Свободный агент
31.07.25 / 12.01.26
ЦП Аветисян П.
Гандзасар
Свободный агент
30.07.25 / 20.02.26
ВР Манукян Г.
Ван
Свободный агент
27.07.25 / -
ЛВ Тарахчян Г.
Пюник
?
01.07.25 / -
ЛВ Киреенко П.
Сокол
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.26
ЦЗ Карташян А.
Арарат
?
01.07.25 / -
Арарат
Ереван
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Ндур А.
Зюлте-Варегем
?
21.01.26 / -
ВР Анзимати-Абуду А.
Мартиг
Свободный агент
18.08.25 / -
ЦЗ Оганесян А.
Пюник
Свободный агент
09.07.25 / 05.08.25
ЦП Григорян А.
Пюник
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦЗ Карташян А.
Алашкерт
?
01.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Малакян Г.
Завершил
Завершил
12.08.25 / -
ЦЗ Оганесян А.
Завершил
Завершил
05.08.25 / -
ЛВ Галстян С.
Пюник
Свободный агент
01.07.25 / 24.01.26
Арарат-Армения
Ереван
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
АП Банжаки З.
Пансерраикос
Свободный агент
28.01.26 / -
ЛВ Ндур А.
Зюлте-Варегем
?
21.01.26 / 30.06.28
ЦФ Маркос Ж.
Санта-Клара
?
01.07.25 / -
ЦФ Елоян А.
БКМА Ереван
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.28
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Маркос Ж.
Фейренсе
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ОП Нонди А.
Партизани
Свободный агент
11.08.25 / 01.07.26
ЦФ Оканси Э.
Пюник
Свободный агент
15.07.25 / 01.07.26
ЦЗ Павловец А.
Динамо-Брест
Свободный агент
05.07.25 / 31.12.26
ВР Авагян Г.
Пюник
?
04.07.25 / -
ЦФ Нубисси М.
Пюник
Свободный агент
02.07.25 / 01.07.26
ЛВ Йенне Т.
Балтика
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.28
БКМА Ереван
Ереван
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Петросян Г.
Ноа
Свободный агент
02.07.25 / 09.07.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Хамоян А.
Ноа
?
03.07.25 / -
ЦФ Елоян А.
Арарат-Армения
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.28
Ван
Чаренцаван
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Маркович А.
Без клуба
Свободный агент
15.03.26 / -
ЦЗ Загородников А.
Крылья Советов-2
Свободный агент
15.03.26 / -
ПВ Красовский Д.
Колхети-1913
Свободный агент
27.02.26 / -
ЦП Аветисян П.
Гандзасар
Свободный агент
20.02.26 / -
ЦФ Аллеф
Без клуба
Свободный агент
29.08.25 / 01.02.26
ЦП Киракосян Д.
Сочи-2
Аренда
14.08.25 / 19.02.26
ЛП Джеймс
Ноа
Свободный агент
03.08.25 / 15.01.26
ВР Боков Д.
ЦСКА
Свободный агент
30.07.25 / -
ВР Манукян Г.
Алашкерт
Свободный агент
27.07.25 / -
ЦЗ Мкоян Г.
Ширак
Свободный агент
10.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Дедечко Д.
Без клуба
Свободный агент
02.02.26 / -
ЦФ Аллеф
Без клуба
Свободный агент
01.02.26 / -
ЛП Джеймс
Пюник
Свободный агент
15.01.26 / -
ЛП Джеймс
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 30.06.27
ЦЗ Даниэлян А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ВР Бегларян А.
Алашкерт
Свободный агент
01.07.25 / -
АП Налбандян К.
Алашкерт
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦП Гарегинян Ю.
Алашкерт
Свободный агент
01.07.25 / 01.07.26
ПЗ Тертерян Д.
Алашкерт
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦЗ Григорян С.
Алашкерт
?
01.07.25 / -
ВР Айвазов А.
Алашкерт
?
01.07.25 / -
ЦФ Туре М.
Алашкерт
?
01.07.25 / -
Гандзасар
Капан
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Эконголо Ф.
Без клуба
Свободный агент
21.03.26 / -
ОП Ахуангбо М.
Олимпия
Аренда
19.02.26 / 30.06.26
ЛЗ Гулецкий Е.
Алашкерт
Свободный агент
31.07.25 / 12.01.26
ЦЗ Восканян Т.
Пюник
Свободный агент
30.07.25 / 01.07.26
ЦП Аветисян П.
Алашкерт
Свободный агент
30.07.25 / 20.02.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Аветисян П.
Ван
Свободный агент
20.02.26 / -
ЦП Аветисян П.
Без клуба
Свободный агент
24.01.26 / -
ЛЗ Гулецкий Е.
Без клуба
Свободный агент
12.01.26 / -
ЦФ Гьяси Э.
Без клуба
Свободный агент
23.07.25 / 12.09.25
Ноа
Армавир
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Костаке В.
УТА Арад
150 тыс €
20.02.26 / -
ЦЗ Сайнтини Н.
Сьон
?
03.09.25 / 30.06.27
ВР Фаюлу Т.
Сьон
Аренда
03.09.25 / 30.06.26
ЦФ Мулахусейнович Н.
Зриньски
230 тыс €
31.07.25 / 01.07.26
ЛВ Яколиш М.
Макартур
Свободный агент
04.07.25 / 30.06.27
ОП Хамоян А.
БКМА Ереван
?
03.07.25 / -
ПЗ Боакье Э.
Арис
?
03.07.25 / 30.06.28
ЦП Арутюнян О.
Сочи
200 тыс €
03.07.25 / 01.07.26
ЛЗ Суалехе Д.
Олимпия
Свободный агент
01.07.25 / -
ОП Осима Т.
Университатя
175 тыс €
01.07.25 / 30.06.28
ЛВ Гргич А.
Славен Белупо
Свободный агент
01.07.25 / 17.02.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Гргич А.
Славен Белупо
Свободный агент
17.02.26 / -
ЦП Тораринссон Г.
Акранес
Свободный агент
05.02.26 / -
ЛВ Гргич А.
Без клуба
Свободный агент
26.01.26 / 15.06.27
ВР Чанчаревич О.
ИМТ Белград
?
19.01.26 / -
ВР Чанчаревич О.
ИМТ Белград
?
16.01.26 / 30.06.26
ЦП Тораринссон Г.
Без клуба
Свободный агент
13.01.26 / 31.12.28
АП Дашян А.
Пюник
Свободный агент
13.01.26 / -
АП Дашян А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЛП Джеймс
Ван
Свободный агент
03.08.25 / 15.01.26
ЦФ Петросян Г.
БКМА Ереван
Свободный агент
02.07.25 / 09.07.26
ПАЗ Милькович А.
Пюник
Свободный агент
01.07.25 / 01.07.26
Пюник
Ереван
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПЗ Мигель Г.
Урал
Аренда
24.02.26 / 30.06.26
ЦФ Янсане М.
Омония Арадипу
Свободный агент
25.01.26 / -
ЛП Джеймс
Ван
Свободный агент
15.01.26 / -
АП Дашян А.
Ноа
Свободный агент
13.01.26 / -
ЦФ Оканси Э.
Арарат-Армения
Свободный агент
15.07.25 / 01.07.26
ВР Авагян Г.
Арарат-Армения
?
04.07.25 / -
ЦФ Нубисси М.
Арарат-Армения
Свободный агент
02.07.25 / 01.07.26
ЛВ Тарахчян Г.
Алашкерт
?
01.07.25 / -
ЛВ Галстян С.
Арарат
Свободный агент
01.07.25 / 24.01.26
ВР Полянский Д.
Арсенал
Свободный агент
01.07.25 / 17.02.26
ЦП Исламович С.
Нови Пазар
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.27
ПАЗ Милькович А.
Ноа
Свободный агент
01.07.25 / 01.07.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПЗ Бопесу Ж.
Паневежис
Свободный агент
29.01.26 / -
ПЗ Бопесу Ж.
Без клуба
Свободный агент
14.01.26 / -
ВР Полянский Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЛВ Галстян С.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЛЗ Жуниньо
Без клуба
Свободный агент
02.08.25 / -
ЦФ Отубанжо Ю.
Насаф
Свободный агент
30.07.25 / -
ЦЗ Восканян Т.
Гандзасар
Свободный агент
30.07.25 / 01.07.26
ЦФ Джикия Т.
Амкал
Свободный агент
28.07.25 / -
ЦЗ Ароян В.
Казинцбарцика
Свободный агент
10.07.25 / 01.01.26
ЦЗ Оганесян А.
Арарат
Свободный агент
09.07.25 / 05.08.25
ПВ Давидян Д.
Ротор
Свободный агент
01.07.25 / 01.07.26
ЦЗ Братков А.
Урарту
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦП Григорян А.
Арарат
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦФ Агдон
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Урарту
Ереван
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Ллове А.
Интер
Свободный агент
09.08.25 / 01.07.26
ЦЗ Братков А.
Пюник
Свободный агент
01.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
АП Палиенко М.
КДВ
Свободный агент
15.08.25 / 30.06.27
ЦЗ Пуцко А.
Арсенал
Свободный агент
02.07.25 / 01.07.26
ВР Мелихов А.
Арсенал
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.26
Ширак
Гюмри
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Хачиян Т.
Спартак Т
Свободный агент
06.03.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Мкоян Г.
Ван
Свободный агент
10.07.25 / -
Баланс лиги
ПоказателиСумма
Доходы0 €
Расходы1,16 млн €
Общий баланс-1,16 млн €
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+