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    • Галактионов объяснил отсутствие Куликова и Рыбчинского на сборах «Локомотива»

    Галактионов объяснил отсутствие Куликова и Рыбчинского на сборах «Локомотива»

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов сказал, что полузащитники Даниил Куликов и Дмитрий Рыбчинский ищут себе новые команды.

    «Кто пропустит сборы? Клуб, наверное, сделает заявление. Константин Марадишвили перешел в аренду в «Пари Нижний Новгород». Вообще не едут на сборы и ищут себе новые команды Куликов и Рыбчинский», – сказал Галактионов.

    • Воспитанник «Локомотива» Куликов провел в нынешнем сезоне 7 матчей за команду.
    • Рыбчинский принял участие в 13 встречах в сезоне-2023/24 и отметился 1 голевой передачей.

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    Источник: ТАСС

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