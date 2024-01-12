Галактионов объяснил отсутствие Куликова и Рыбчинского на сборах «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов сказал, что полузащитники Даниил Куликов и Дмитрий Рыбчинский ищут себе новые команды.
«Кто пропустит сборы? Клуб, наверное, сделает заявление. Константин Марадишвили перешел в аренду в «Пари Нижний Новгород». Вообще не едут на сборы и ищут себе новые команды Куликов и Рыбчинский», – сказал Галактионов.
- Воспитанник «Локомотива» Куликов провел в нынешнем сезоне 7 матчей за команду.
- Рыбчинский принял участие в 13 встречах в сезоне-2023/24 и отметился 1 голевой передачей.