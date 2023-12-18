Названы три игрока, которых «Локомотив» не возьмет на первый сбор

Три полузащитника основного состава «Локомотива» не поедут с командой на первый зимний учебно-тренировочный сбор. По данным Metaratings.ru, это Константин Марадишвили, Даниил Куликов и Дмитрий Рыбчинский.
- 23-летний Марадишвили в нынешнем сезоне принял участие в 14 матчах и отметился 1 результативной передачей.
- 25-летний Куликов сыграл в семи матчах без результативных действий.
- На счету 25-летнего Рыбчинского 1 голевой пас в 13 матчах.
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