Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Названы три игрока, которых «Локомотив» не возьмет на первый сбор

    Названы три игрока, которых «Локомотив» не возьмет на первый сбор

    Три полузащитника основного состава «Локомотива» не поедут с командой на первый зимний учебно-тренировочный сбор. По данным Metaratings.ru, это Константин Марадишвили, Даниил Куликов и Дмитрий Рыбчинский.

    • 23-летний Марадишвили в нынешнем сезоне принял участие в 14 матчах и отметился 1 результативной передачей.
    • 25-летний Куликов сыграл в семи матчах без результативных действий.
    • На счету 25-летнего Рыбчинского 1 голевой пас в 13 матчах.

    Новости по теме
    Семак сказал, стоит ли Пиняеву ехать в лигу не из топ-5 Европы 2
    Тикнизян сказал, создает ли Дзюба негативный фон в «Локомотиве»
    Бывший форвард «Зенита» высказался о человеческих качествах Дзюбы
    Источник: Metaratings.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:37
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+