Куликов: «Спартак» не удивил «Локомотив». У нас высокие шансы пройти дальше»

Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов прокомментировал поражение от «Спартака» (0:1) в первом матче 1/4 финала Кубка России.

«Какие перспективы на ответный матч? У нас есть высокие шансы пройти дальше. Мы настраиваемся только на победу и проход в следующую стадию Кубка.

«Спартак» вчера не удивил. Увидели на деле всe то, к чему готовились», – сказал Куликов.

Ответный матч состоится 27 февраля в Тушино.

Возвращение РПЛ и продолжение ЛЧ – следите за главными матчами этой недели с бонусом в 17000 рублей!