Полузащитник «Локо» Куликов мечтает перейти в «Реал» или «Манчестер Юнайтед»

Хавбек «Локомотива» Даниил Куликов ответил на вопрос о желании поиграть в Европе.

– Англия – это топ, туда очень сложно попасть. Можно было бы поиграть в Испании.

– Мечта – это «Реал»?

– Да, в «Реале» хотелось бы, конечно (смеется). В Англии было бы здорово попасть в «МЮ».

В этом сезоне Куликов провел за «Локо» 17 матчей и сделал 1 ассист.

Его контракт с клубом действует до 2023 года.

Рыночная стоимость игрока – 3 миллиона евро.

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