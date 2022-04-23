Полузащитник «Локо» Куликов мечтает перейти в «Реал» или «Манчестер Юнайтед»

Хавбек «Локомотива» Даниил Куликов ответил на вопрос о желании поиграть в Европе.
– Англия – это топ, туда очень сложно попасть. Можно было бы поиграть в Испании.
– Мечта – это «Реал»?
– Да, в «Реале» хотелось бы, конечно (смеется). В Англии было бы здорово попасть в «МЮ».
- В этом сезоне Куликов провел за «Локо» 17 матчей и сделал 1 ассист.
- Его контракт с клубом действует до 2023 года.
- Рыночная стоимость игрока – 3 миллиона евро.
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Источник: «РБ Спорт»