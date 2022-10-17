«Хотелось бы, чтобы Семин вернулся». Куликов – о новом тренере «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов прокомментировал ситуацию с выбором нового главного тренера для команды.
«СМИ не читаю, но много говорят о кандидатах на пост главного тренера «Локомотива».
У нас сейчас есть исполняющий обязанности главного тренера, и он готовит нас к матчам, поэтому идeм от игры к игре.
Конечно, хотелось бы, чтобы Юрий Палыч [Семин] вернулся.
Галактионов? Было бы неплохо», – сказал Куликов.
- «Локо» 8 октября уволил Йозефа Циннбауэра.
- Под его руководством команда опустилась в зону стыков РПЛ.
- Семин не работает с клубе с мая 2020 года.
- Ожидается, что Галактионов возглавит «Локомотив» в ноябре, когда в РПЛ наступит зимняя пауза.
Источник: «Чемпионат»