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    «Хотелось бы, чтобы Семин вернулся». Куликов – о новом тренере «Локомотива»

    Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов прокомментировал ситуацию с выбором нового главного тренера для команды.

    «СМИ не читаю, но много говорят о кандидатах на пост главного тренера «Локомотива».

    У нас сейчас есть исполняющий обязанности главного тренера, и он готовит нас к матчам, поэтому идeм от игры к игре.

    Конечно, хотелось бы, чтобы Юрий Палыч [Семин] вернулся.

    Галактионов? Было бы неплохо», – сказал Куликов.

    • «Локо» 8 октября уволил Йозефа Циннбауэра.
    • Под его руководством команда опустилась в зону стыков РПЛ.
    • Семин не работает с клубе с мая 2020 года.
    • Ожидается, что Галактионов возглавит «Локомотив» в ноябре, когда в РПЛ наступит зимняя пауза.

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    Источник: «Чемпионат»

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