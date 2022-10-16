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    Стало известно, когда Галактионов возглавит «Локомотив»

    Михаил Галактионов станет главным тренером «Локомотива» в ноябре после наступления паузы в РПЛ. Об этом сообщает «Матч ТВ».

    Контракт с 38-летним специалистом будет подписан в понедельник, 17 октября.

    Галактионов продолжит тренировать «Пари НН» до зимней паузы, после чего приступит к работе с «Локо».

    • Ранее сообщалось, что Галактионов подпишет контракт на 3 года.
    • «Локо» идет в РПЛ 14-м, несмотря на 4-й по стоимости состав.
    • Ранее московский клуб уволил спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13

      nurslan 14 минут назад

      Пока зима наступит еще пару раз поражении, и норм

      0
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      Рейтинг: +6773

      Semenycch 59 минут назад

      Это решение хозяев Локо еще раз позволяет усомниться в умственных способностях хозяев Локо.

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