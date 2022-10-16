Стало известно, когда Галактионов возглавит «Локомотив»

Михаил Галактионов станет главным тренером «Локомотива» в ноябре после наступления паузы в РПЛ. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Контракт с 38-летним специалистом будет подписан в понедельник, 17 октября.
Галактионов продолжит тренировать «Пари НН» до зимней паузы, после чего приступит к работе с «Локо».
- Ранее сообщалось, что Галактионов подпишет контракт на 3 года.
- «Локо» идет в РПЛ 14-м, несмотря на 4-й по стоимости состав.
- Ранее московский клуб уволил спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.
Источник: «Матч ТВ»