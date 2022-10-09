«Локомотив» идет в РПЛ 14-м, несмотря на 4-й по стоимости состав

«Локомотив» занимает в таблице РПЛ 14-е место.

При этом стоимость состава команды по Transfermarkt составляет 73,25 миллиона евро. Это четвертый показатель в лиге.

«Локомотив» накануне проиграл «Сочи» в 12-м туре (0:4).

Клуб уволил после матча главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

«Локомотив» планирует вернуть Юрия Семина на пост тренера.

Катастрофа «Локо»: пять поражений подряд в РПЛ – теперь клуб попрощался с Цорном и Циннбауэром