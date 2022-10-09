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    «Локомотив» идет в РПЛ 14-м, несмотря на 4-й по стоимости состав

    «Локомотив» занимает в таблице РПЛ 14-е место.

    При этом стоимость состава команды по Transfermarkt составляет 73,25 миллиона евро. Это четвертый показатель в лиге.

    • «Локомотив» накануне проиграл «Сочи» в 12-м туре (0:4).
    • Клуб уволил после матча главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.
    • «Локомотив» планирует вернуть Юрия Семина на пост тренера.

    Катастрофа «Локо»: пять поражений подряд в РПЛ – теперь клуб попрощался с Цорном и Циннбауэром

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    Источник: Transfermarkt

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    Сегодня, 12:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5775

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      Лучше стало баранов возглавляемое львом, чем стадо львов , возглавляемое бараном (с).

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