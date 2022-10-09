«Локомотив» идет в РПЛ 14-м, несмотря на 4-й по стоимости состав

Лучше стало баранов возглавляемое львом, чем стадо львов , возглавляемое бараном (с).
«Локомотив» занимает в таблице РПЛ 14-е место.
При этом стоимость состава команды по Transfermarkt составляет 73,25 миллиона евро. Это четвертый показатель в лиге.
- «Локомотив» накануне проиграл «Сочи» в 12-м туре (0:4).
- Клуб уволил после матча главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.
- «Локомотив» планирует вернуть Юрия Семина на пост тренера.
Катастрофа «Локо»: пять поражений подряд в РПЛ – теперь клуб попрощался с Цорном и Циннбауэром