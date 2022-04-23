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  • Полузащитник «Локо» Куликов: «Если перейдем в Азию, там можно будет все повыигрывать»

Полузащитник «Локо» Куликов: «Если перейдем в Азию, там можно будет все повыигрывать»

23 апреля 2022, 12:37
10

Хавбек «Локомотива» Даниил Куликов оценил перспективы возможного перехода РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

– Ты рассказывал, что уровень российского и европейского футбола очень разный. Почему?

– Наверное, это идет с самого детства, с подготовки. У нас как раньше было? «Самое главное – выиграть кубок». Неважно, какой игрой. Просто нужно победить в чемпионате.

А в Европе главное – воспитать хорошего футболиста. Там результат не первостепенен, не давит на игроков. Так что вопрос – в психологии и давлении.

– Какая у тебя может быть мотивация, если вдруг в следующем сезоне не будет еврокубков?

– Работать в полную силу и стараться добиваться хороших результатов с «Локомотивом». Затем посмотрим, какая будет ситуация в мире.

– Возможно уехать в Европу без еврокубков?

– Считаю, что да. Если забить 40 мячей в сезоне, тебя точно заметят.

– Но пока у тебя ни одного.

– Да, я условно говорю. Мне сложно будет забить 40 голов за сезон. Да и вообще сложно (смеется).

– Если брать не топы, хотел бы перейти в какой-нибудь средний европейский чемпионат, как Польша или Чехия?

– Можно было бы попробовать, но это нужно было делать раньше. Сейчас я хочу быть в «Локомотиве». Это родной для меня клуб, с которым я хочу добиться хороших результатов.

Плюс ситуация в мире непонятная, там общественность тоже сильно давит, хоть и не во всех случаях.

– Было бы интересно поиграть в Лиге чемпионов Азии?

– Можно попробовать, посмотреть уровень. Это лучше, чем ничего. Там можно будет все повыигрывать – Суперкубки, чемпионаты Азии (смеется). Но все равно будет не так просто.

– Много команд знаешь?

– Нет (смеется). Знаю китайскую команду, где Халк играл, но название сходу не назову.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Куликов Даниил
Комментарии (10)
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portero
1650708229
Размечтался...
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B.G.
1650708396
дядя Петя, ты дурак?* )
Ответить
Enter2006
1650709894
Не будет такого перехода
Ответить
Беспонтий
1650711835
малыш куликов надеюсь это про футбол
Ответить
neim
1650714640
Перемалывание воды в ступе какое-то. И это у нас называется спортивная журналистика (((.
Ответить
polt
1650719900
Шапкозакидатель сраный.
Ответить
zigbert
1650733356
В Азии нас ждут с распростертыми объятиями.
Ответить
нейтральныйкакникто
1650760928
Очередное дитё ЕГО-
Ответить
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