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Полузащитник «Локо» Куликов: «Если перейдем в Азию, там можно будет все повыигрывать»

Хавбек «Локомотива» Даниил Куликов оценил перспективы возможного перехода РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

– Ты рассказывал, что уровень российского и европейского футбола очень разный. Почему?

– Наверное, это идет с самого детства, с подготовки. У нас как раньше было? «Самое главное – выиграть кубок». Неважно, какой игрой. Просто нужно победить в чемпионате.

А в Европе главное – воспитать хорошего футболиста. Там результат не первостепенен, не давит на игроков. Так что вопрос – в психологии и давлении.

– Какая у тебя может быть мотивация, если вдруг в следующем сезоне не будет еврокубков?

– Работать в полную силу и стараться добиваться хороших результатов с «Локомотивом». Затем посмотрим, какая будет ситуация в мире.

– Возможно уехать в Европу без еврокубков?

– Считаю, что да. Если забить 40 мячей в сезоне, тебя точно заметят.

– Но пока у тебя ни одного.

– Да, я условно говорю. Мне сложно будет забить 40 голов за сезон. Да и вообще сложно (смеется).

– Если брать не топы, хотел бы перейти в какой-нибудь средний европейский чемпионат, как Польша или Чехия?

– Можно было бы попробовать, но это нужно было делать раньше. Сейчас я хочу быть в «Локомотиве». Это родной для меня клуб, с которым я хочу добиться хороших результатов.

Плюс ситуация в мире непонятная, там общественность тоже сильно давит, хоть и не во всех случаях.

– Было бы интересно поиграть в Лиге чемпионов Азии?

– Можно попробовать, посмотреть уровень. Это лучше, чем ничего. Там можно будет все повыигрывать – Суперкубки, чемпионаты Азии (смеется). Но все равно будет не так просто.

– Много команд знаешь?

– Нет (смеется). Знаю китайскую команду, где Халк играл, но название сходу не назову.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии9
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    Рейтинг: +4880

    polt 15 минут назад

    Шапкозакидатель сраный.

    0
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    Рейтинг: +4562

    neim 1 час назад

    Перемалывание воды в ступе какое-то. И это у нас называется спортивная журналистика (((.

    0
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    Рейтинг: +1619

    Беспонтий 2 часа назад

    малыш куликов
    надеюсь это про футбол

    3
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    Рейтинг: +244

    russkiisergei 3 часа назад

    "профессиональный" футболист СМЕЁТСЯ, от того что не знает ни одной Азиатской команды!!! плакать надо, ИДИОТ!!!

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    Рейтинг: +32474

    zra78 > russkiisergei 2 часа назад

    Ты видать там рыдаешь идиот...

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    Рейтинг: +2731

    Enter2006 3 часа назад

    Не будет такого перехода

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    Рейтинг: +10023

    Alekxei Z. 3 часа назад

    В 23-и года он рассуждает как было раньше.ппц

    0
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    Рейтинг: +2064

    B.G. 3 часа назад

    дядя Петя, ты дурак?* )

    2
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    Рейтинг: +62519

    portero 3 часа назад

    Размечтался...

    0
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