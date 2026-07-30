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Армения. Премьер-лига
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Пюник
Даниил Куликов
Статистика
€ 600 тыс
Даниил Куликов - статистика
Пюник
24 июня 1998 (28)
#25 | Полузащитник
178 см | 66 кг
Россия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Пюник
3
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Пюник
0 : 0
30.07.2026
Дебрецен
1' - 58'
Лига конференций, 2 раунд
Дебрецен
1 : 0
23.07.2026
Пюник
1' - 67'
Лига конференций, 1 раунд
Пюник
1 : 0
16.07.2026
Марсашлокк
1' - 90'
80'
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