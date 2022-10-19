Куликов: «Хочется верить, что теперь «Локомотив» вылезет из зоны стыков»

Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов высказался о результатах клуба в этом сезоне.

«Хорошо, что выиграли два матча, готовимся уже к «Динамо». Низкая посещаемость? Да, все слышат, как мы даeм подсказки друг другу. Но что остаeтся делать? Мы можем только играть.

Очень хочется верить, что теперь мы сможем начать движение вперeд, что вылезем из зоны стыков. Надеюсь, у нас всe получится», — сказал Куликов.