Куликов и Рыбчинский могут перейти из «Локомотива» в «Торпедо» бесплатно

Полузащитники «Локомотива» Даниил Куликов и Дмитрий Рыбчинский близки к переходу в «Торпедо». По данным журналиста Ивана Карпова, это будет не полноценный трансфер. 25-летние игроки расторгнут контракты с «Локомотивом» по обоюдному согласию и тут же подпишут договоры с «Торпедо» на правах свободных агентов.

Сообщается, что главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов не рассчитывает на хавбеков, а контракты Куликова и Рыбчинского истекают летом.

4 февраля новый президент «Торпедо» Александр Волнушкин приезжал в расположение «Локомотива» в ОАЭ, где пообщался с агентом игроков.