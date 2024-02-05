Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Куликов и Рыбчинский могут перейти из «Локомотива» в «Торпедо» бесплатно

    Куликов и Рыбчинский могут перейти из «Локомотива» в «Торпедо» бесплатно

    Полузащитники «Локомотива» Даниил Куликов и Дмитрий Рыбчинский близки к переходу в «Торпедо». По данным журналиста Ивана Карпова, это будет не полноценный трансфер. 25-летние игроки расторгнут контракты с «Локомотивом» по обоюдному согласию и тут же подпишут договоры с «Торпедо» на правах свободных агентов.

    Сообщается, что главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов не рассчитывает на хавбеков, а контракты Куликова и Рыбчинского истекают летом.

    4 февраля новый президент «Торпедо» Александр Волнушкин приезжал в расположение «Локомотива» в ОАЭ, где пообщался с агентом игроков.

    • Оба футболиста – воспитанники «Локо».
    • В этом сезоне Куликов провел 7 матчей, Рыбчинский – 13.

    Новости по теме
    Дзюба спрятался в мусорном баке в шоу на СТС 6
    Наумов рассказал, как Смородская экономила в «Локо» на стиральном порошке 4
    Фассон раскрыл свою футбольную мечту
    Источник: телеграм-канал Инсайды от Карпа // Карпов

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.02.2024 11:34
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+