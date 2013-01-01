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Дания. Суперлига
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Нордшелланд
Результаты
€ 18 млн
Нордшелланд - результаты матчей
Фарум
Дания. Суперлига
Стадион:
Фарум Парк
Сайт:
http://www.fcn.dk
Тренер:
Флемминг Педерсен
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Чемпионат Дании. 2009/2010
13.09 | 19:00
Нордшелланд
2 : 0
Орхус
07.09 | 20:00
Мидтьюлланд
2 : 2
Нордшелланд
03.09 | 21:00
Копенгаген
2 : 0
Нордшелланд
30.08 | 19:00
Нордшелланд
3 : 1
Брондбю
23.08 | 13:00
Сендерийск
0 : 3
Нордшелланд
16.08 | 15:00
Нордшелланд
1 : 0
Силькеборг
02.08 | 15:00
Нордшелланд
1 : 0
Рандерс
26.07 | 19:00
Хорсенс
1 : 1
Нордшелланд
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