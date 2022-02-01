Турниры:
Дания. Суперлига (2022/2023)
|19 тур
|24 февраля, пятница
|21:00
|Нордшелланд
|4:2
|Оденсе
|18 тур
|19 февраля, воскресенье
|16:00
|Люнгбю
|1:1
|Нордшелланд
|17 тур
|13 ноября, воскресенье
|20:00
|Нордшелланд
|5:1
|Ольборг
|16 тур
|7 ноября, понедельник
|21:00
|Мидтьюлланд
|0:0
|Нордшелланд
|15 тур
|28 октября, пятница
|20:00
|Нордшелланд
|2:0
|Хорсенс
|14 тур
|23 октября, воскресенье
|15:00
|Рандерс
|0:2
|Нордшелланд
|13 тур
|16 октября, воскресенье
|17:00
|Нордшелланд
|1:1
|Орхус
|12 тур
|8 октября, суббота
|20:00
|Копенгаген
|1:1
|Нордшелланд
|11 тур
|3 октября, понедельник
|20:00
|Нордшелланд
|3:1
|Рандерс
|10 тур
|16 сентября, пятница
|20:00
|Хорсенс
|1:0
|Нордшелланд
|9 тур
|11 сентября, воскресенье
|15:00
|Нордшелланд
|1:1
|Мидтьюлланд
|8 тур
|5 сентября, понедельник
|20:00
|Орхус
|2:3
|Нордшелланд
|7 тур
|28 августа, воскресенье
|17:00
|Нордшелланд
|3:1
|Копенгаген
|6 тур
|21 августа, воскресенье
|15:00
|Нордшелланд
|0:2
|Силькеборг
|5 тур
|14 августа, воскресенье
|17:00
|Ольборг
|0:0
|Нордшелланд
|4 тур
|6 августа, суббота
|17:00
|Нордшелланд
|1:0
|Виборг
|3 тур
|1 августа, понедельник
|20:00
|Нордшелланд
|2:1
|Люнгбю
|2 тур
|24 июля, воскресенье
|17:00
|Брондбю
|1:3
|Нордшелланд
|1 тур
|18 июля, понедельник
|20:00
|Оденсе
|0:2
|Нордшелланд