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    Нордшелланд - результаты

    Город Фарум
    Дивизион Дания-Лига SAS
    Сайт www.fcn.dk
    Стадион Фарум Парк
    Тренер Флемминг Педерсен
    Турниры:
    Дания. Суперлига (2022/2023)
    19 тур
    		24 февраля, пятница 21:00 Нордшелланд 4:2 Оденсе
    18 тур
    		19 февраля, воскресенье 16:00 Люнгбю 1:1 Нордшелланд
    17 тур
    		13 ноября, воскресенье 20:00 Нордшелланд 5:1 Ольборг
    16 тур
    		7 ноября, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 0:0 Нордшелланд
    15 тур
    		28 октября, пятница 20:00 Нордшелланд 2:0 Хорсенс
    14 тур
    		23 октября, воскресенье 15:00 Рандерс 0:2 Нордшелланд
    13 тур
    		16 октября, воскресенье 17:00 Нордшелланд 1:1 Орхус
    12 тур
    		8 октября, суббота 20:00 Копенгаген 1:1 Нордшелланд
    11 тур
    		3 октября, понедельник 20:00 Нордшелланд 3:1 Рандерс
    10 тур
    		16 сентября, пятница 20:00 Хорсенс 1:0 Нордшелланд
    9 тур
    		11 сентября, воскресенье 15:00 Нордшелланд 1:1 Мидтьюлланд
    8 тур
    		5 сентября, понедельник 20:00 Орхус 2:3 Нордшелланд
    7 тур
    		28 августа, воскресенье 17:00 Нордшелланд 3:1 Копенгаген
    6 тур
    		21 августа, воскресенье 15:00 Нордшелланд 0:2 Силькеборг
    5 тур
    		14 августа, воскресенье 17:00 Ольборг 0:0 Нордшелланд
    4 тур
    		6 августа, суббота 17:00 Нордшелланд 1:0 Виборг
    3 тур
    		1 августа, понедельник 20:00 Нордшелланд 2:1 Люнгбю
    2 тур
    		24 июля, воскресенье 17:00 Брондбю 1:3 Нордшелланд
    1 тур
    		18 июля, понедельник 20:00 Оденсе 0:2 Нордшелланд
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