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    Березуцкий – о голе Набабкина «Нордшелланду»: «Дзагоев нам уже практически не нужен»

    Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал гол защитника Кирилла Набабкина в ворота датского «Нордшелланда» в товарищеской игре. Он оказался единственным.

    – Набабкин уже играет в опорной зоне. После сегодняшнего гола, может, еще выше подвинете?

    – Мы попробуем, почему нет. Одно понятно точно: Алан Дзагоев нам уже практически не нужен. Набабкин спокойно играет и на позиции опорного, еще и забивает.

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    Источник: ютуб-канал ЦСКА

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    05.02.2022 23:18
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10649

      playsh 7 минут назад

      Березуцкий совсем без мозгов - ветерана,с кем пуд соли съел - обосрал так это походя и похоже,даже этого не понял.Какой же ты осёл,Лёха...благодарность твоя не знает границ.Дзага,беги скорее...

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      Рейтинг: +2423

      Радио1000шумеров 50 минут назад

      Набабкин - молодой, перспективный игрок, равный по мастерству Дзагоеву? На Березуцкого затмение нашло?

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