Березуцкий – о голе Набабкина «Нордшелланду»: «Дзагоев нам уже практически не нужен»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал гол защитника Кирилла Набабкина в ворота датского «Нордшелланда» в товарищеской игре. Он оказался единственным.
– Набабкин уже играет в опорной зоне. После сегодняшнего гола, может, еще выше подвинете?
– Мы попробуем, почему нет. Одно понятно точно: Алан Дзагоев нам уже практически не нужен. Набабкин спокойно играет и на позиции опорного, еще и забивает.
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Источник: ютуб-канал ЦСКА