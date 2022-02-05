Березуцкий – о голе Набабкина «Нордшелланду»: «Дзагоев нам уже практически не нужен»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал гол защитника Кирилла Набабкина в ворота датского «Нордшелланда» в товарищеской игре. Он оказался единственным.

– Набабкин уже играет в опорной зоне. После сегодняшнего гола, может, еще выше подвинете?

– Мы попробуем, почему нет. Одно понятно точно: Алан Дзагоев нам уже практически не нужен. Набабкин спокойно играет и на позиции опорного, еще и забивает.