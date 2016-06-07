Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе Мора

Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе хавбека «Нордшелланда» Эмре Мора. С игроком подписано пятилетнее соглашение.

Спортивный директор черно-желтых Михаэль Цорк охарактеризовал новичка как весьма одаренного и разнообразного игрока атаки, отметив, что он обладает невероятным потенциалом.

«Боруссия» – отличный клуб с армией потрясающих болельщиков. Не могу дождаться своей первой игры за новую команду и встречи с партнерами», – прокомментировал свой переход Мор.