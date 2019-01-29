Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Товарищеские матчи. «Краснодар» сыграл вничью с «Бейджин», ЦСКА обыграл «Нордшелланд»

    Клубы чемпионата России продолжают подготовку ко второй половине сезона в рамках тренировочных сборов.

    Встреча «Краснодара» и китайского «Бейджин Гуоань» закончилась со счетом 1:1. В составе «быков» забил нападающий Магомед-Шапи Сулейманов.

    ЦСКА победил датский «Нордшелланд» — 2:1. Голы на счету форварда Федора Чалова и полузащитника Ивана Облякова.

    Сезон Премьер-лиги возобновится 3 марта.

    Товарищеские матчи.

    Краснодар — Бейджин Гуоань — 1:1

    ЦСКА — Нордшелланд —2 :1

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.01.2019 21:07
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 29 января 2019, 21:49

      Сулейманов забивной, палочка-выручалочка.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 29 января 2019, 21:31

      Молодцы! Медленно, но верно обкатывают состав, так держать!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +27

      Серафим.. > SunRomeS 29 января 2019, 22:09

      а спартак по ходу уже выполнил задачу на сезон..))

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11