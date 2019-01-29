Товарищеские матчи. «Краснодар» сыграл вничью с «Бейджин», ЦСКА обыграл «Нордшелланд»

Сулейманов забивной, палочка-выручалочка.
Клубы чемпионата России продолжают подготовку ко второй половине сезона в рамках тренировочных сборов.
Встреча «Краснодара» и китайского «Бейджин Гуоань» закончилась со счетом 1:1. В составе «быков» забил нападающий Магомед-Шапи Сулейманов.
ЦСКА победил датский «Нордшелланд» — 2:1. Голы на счету форварда Федора Чалова и полузащитника Ивана Облякова.
Сезон Премьер-лиги возобновится 3 марта.
Товарищеские матчи.
Краснодар — Бейджин Гуоань — 1:1
ЦСКА — Нордшелланд —2 :1